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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48206
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9638
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 09:54
#60
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Цитата:
111:
Где кто то говорил, что за ремонт в два раза больше?


Цитата:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.

Источник:

Вот он сказал.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3673
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 16.12.23 - 11:09
#61
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Цитата:
abaika95:
ой какой меценат прям

Всегда нужно находить прямой язык. Для бизнеса касается. По поводу ОСИ, когда нужно было, помню ходил от акимата человек, прямым текстом говорил, выгодно вам, магазин будет платить Больщую часть
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5365
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:01
#62
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Цитата:
Добринцофф:
Как зависит стоимость ремонта


Очень просто: - занимаешь площадь под бизнес, то и плати по конски; не хочешь платить - иди на работу бюджетником, на оклад и плати за ту же площадь как все. Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь. Налоги, социалка - это другое- это твои отношения с государством. Нам - корешки; им - вершки или наоборот.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:41
#63
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Цитата:
Добринцофф:
Вот он сказал.

Этотне за ремонт, я же показывал тебе, на ремонт должен идти другой счет.
Это обслуживание.
Жильцы платят 60 тенге.
Предприниматели 32
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3673
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:44
#64
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Я не понимаю, есть цель какая то? Если есть цель тогда войне должен быть конец. Если нет , то тогда извините
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:45
#65
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Цитата:
Добринцофф:
При чем здесь ты и ещё какой то коммерсант,кроме вас

Так они же в аренду сдают?
Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд.
У одного только вещи там, ее магазин.
Не сдает.
Остальные все сдают.
Такие же как и я
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9638
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:42
#66
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Цитата:
ACROS:
Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь.

Вы это серьёзно сейчас,я буду спрашивать разрешения у кого то председателя ОСИ заниматься мне бизнесом или нет?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9638
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:45
#67
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Цитата:
111:
Так они же в аренду сдают? Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд. У одного только вещи там, ее магазин. Не сдает. Остальные все сдают. Такие же как и я

Да,мне вообще до одного места на ваших коммерсантов,АКРОС сказал что бизнес налоги не платит или платит копейки ,я ему привёл пример что бизнес платит и неплохо.
Когда писал про бизнес,то это необязательно ты или коммерсы в вашем доме.
Вот так понятно?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9638
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:47
#68
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Цитата:
111:
Это обслуживание. Жильцы платят 60 тенге. Предприниматели 32

То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32?
Всё верно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:56
#69
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Цитата:
Добринцофф:
есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?

Ох, какой ты догадливый!
Все верно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:59
#70
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Цитата:
Добринцофф:
То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?

Приди в ОСИ, загляни в бумаги, ну если разрешат, сфотаю, отправлю в личку и сам увидишь, сколько за 400 квадратов, сдаваемых в аренду еще двадцати предпринимателям или больше, сколько платят хозяева этих помещений.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9638
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 18:22
#71
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Цитата:
111:
Ох, какой ты догадливый!

А это тогда что?
Цитата:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.

Источник:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 18:32
#72
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Цитата:
Добринцофф:
это тогда что? Цитата: Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.

Хех..
Ну не знаю пока, что это..
Платят они по 32 тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 19:00
#73
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Цитата:
Добринцофф:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.

Немножечно маленькой лжи, в каждом сочинении, и читатель введен в заблуждение..
А на ремонт, это все же другое, в Рудном 17 тенге с квадрата, плюс к основным 68 за техобслуживание.
То есть два счета.
Все вместе 85, и потому нет целевых сборов на насосы, на дырявую крышу и тд.


[Исправлено: 111, 16.12.2023 - 19:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34444
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 19:06
#74
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За капремонт пока и ОСИ и ПКСК некоторые не берут, но наверно скоро начнут все.
Тем более в таких старых домах.
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Страница 5 из 5«1...345
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