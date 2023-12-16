Отправлено: - 15:20

111:

Так почему племянника вывезли гибнуть за вас? У тебя кто то воюет?

Цитата:Ну, теперь тема племянника будет нескончаемой для 111-го и его"оппонента" Гоги!Тут и "благородный " гнев, возмущение, негодование, протест и прочие "розовые сопли" на публикуА по факту, подольше и побольше покрасоваться на форумеДиагноз, однако!