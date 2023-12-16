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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 961 из 961«1...959960961
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 02:06
#14401
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Это чек за аренду помещения ?А там что то по другому написано?------Так а какой ты налог заплатил ?? Где это видно ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 02:09
#14402
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Цитата:
111:
Как жаль просто Пользователей..

----------------Себя пожалей . Только плачешься постоянно , а не на один вопрос четко ответить не можешь . Да ещё и обвиняешь , что все тут врут , кроме тебя . Даже редакция врет .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 02:19
#14403
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------------Это не выяснение отношений , а просто мое мнение .А редакция просто таким образом останется один на один с одним пользователем .Разве не заметно , что все меньше стало комментариев от пользователей?? Ну а теперь можете удалять !
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 11:26
#14404
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Про с/х зацепило!!! Если что то сделали не так по бизнесу, вы автоматически прогораете, если вы долго и упорно делаете что то не так в с/х то оказывается вы работаете по классической схеме. Точно Хрущев был не прав, были правы тысячелетия предков
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 14:40
#14405
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Смотрел сегодня интервью Бибигуль Тулегеновой Ивану Червинскому. Никогда не любил её творчество, но какая она мудрая...Хотел бы я дожить до её лет и ТАК рассуждать!!!!!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 14:47
#14406
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Цитата:
Гога:
-Себя пожалей .

Так почему племянника вывезли гибнуть за вас?
У тебя кто то воюет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 14:49
#14407
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Цитата:
Сыкымы:
Сколько твоих племянников "отправили

Этот первый, кого отправили.
Второй военный летчик сам пошел, для этого и учился.
Ах, у тебя никто не воюет за Россию, за Путина, за семью?
Мне вас таких тоже жаль.
Пытаетесь из себя делать патриота..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 15:20
#14408
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Цитата:
111:
Так почему племянника вывезли гибнуть за вас? У тебя кто то воюет?


Ну, теперь тема племянника будет нескончаемой для 111-го и его"оппонента" Гоги!
Тут и "благородный " гнев, возмущение, негодование, протест и прочие "розовые сопли" на публику
А по факту, подольше и побольше покрасоваться на форуме
Диагноз, однако!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 15:24
#14409
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Цитата:
таноми52:
Ну, теперь тема племянника будет нескончаемой для 111-го и его"оппонента" Гоги! Тут и "благородный " гнев,

Пока не найдут его тело, и если повезет, то живого в плену.
Хотя о пленных сообщают практически сразу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 15:27
#14410
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Просто поучительно для местных патриотов, которые гонят на убой не своих детей и родственников, отсиживаясь в тылу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 15:29
#14411
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Говорят порвем Украину, но какой ценой?
Жизнями чужих детей, не своих?
Отправьте своих детей, внуки кое у кого уже большие, племянники..
Потом говорите, порвем.
А просто так к бойне призывать зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 15:36
#14412
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Цитата:
Сыкымы:
Его кто-то заставлял контракт заключать?

Или яма или контракт, пацана просто поломали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 16:56
#14413
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Это для Вас розовые сопли, для родственников тяжёлые времена, соболезную
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