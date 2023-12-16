Отправлено: - 15:40

Давайте, земляки, и мы не останемся в стороне от этого обращения, пусть инициативу возьмет на себя любая политическая партия. У нас достаточно трезвомыслящих людей с активной гражданской позицией.

Цитата:Как понять Любая политическая партия?Без партии как то нельзя?