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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48206
Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 11:26
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В Новый год все мы, пусть в разной степени, становимся немного детьми, верящими в чудеса. Вот только в «чудеса» от Национального бюро по статистике верить не хочется, они мерзки и лживы. Мы помним прошедший год, когда в силу импортозависимости, санкционной ситуации у соседей и не очень хорошего урожая у нас бушевала дикая инфляция.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1160
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 11:26
#1
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Да уж, как правильно говорят, есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3275
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 11:35
#2
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Цитата:
депутаты Парламента, как бы они не маскировались, получают около 2 млн тенге плюс 12 премий в году в размере оклада, плюс средства на проживание, питание, командировки, транспорт, представительские расходы.


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3671
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 11:37
#3
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Елбасы уже почти стал пенсионером, когда принимал пенсионные законы, наши пенсионеры живут практически в очень хорошем положении , сравните
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5365
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 14:10
#4
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Цитата:
saba:
сравните


С кем сравнивать
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3671
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 14:35
#5
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Можно сравнить с Таджикистаном, можно с Латвией
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