Отправлено: - 14:29



"Яндекс.Такси" на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана", – говорится в сообщении.

Цитата:Откупились что ли?Привлекать надо конкурентов - Indriver, Bolt, Uber. Bolt, как по мне, получше Яндекса работает. Водители очень дорожат репутацией.Своих конкурентов можно вырастить - сделать первый год после запуска без налогов. А пока будет монополия, так и будет наглеть Яндекс.