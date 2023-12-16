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≡ Завершилось антимонопольное расследование по "Яндекс.Такси". Что изменится для пассажиров и водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48206
Завершилось антимонопольное расследование по "Яндекс.Такси". Что изменится для пассажиров и водителей
Отправлено: 16.12.23 - 14:04
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Компанию привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, которая заключалась в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. "Яндекс.Такси" привлечена также за непредоставление информации антимонопольному органу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6528
Re: Завершилось антимонопольное расследование по...
Отправлено: 16.12.23 - 14:04
#1
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странно что в Рудном этого оператора нет, похоже в наглую выдавливают индрайвер, или уже появился может я что-то не знаю
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1341
Re: Завершилось антимонопольное расследование по...
Отправлено: 16.12.23 - 14:29
#2
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Цитата:

"Яндекс.Такси" на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана", – говорится в сообщении.


Откупились что ли? :lol:

Привлекать надо конкурентов - Indriver, Bolt, Uber. Bolt, как по мне, получше Яндекса работает. Водители очень дорожат репутацией.
Своих конкурентов можно вырастить - сделать первый год после запуска без налогов. А пока будет монополия, так и будет наглеть Яндекс.
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