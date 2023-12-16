Отправлено: - 11:26

В Новый год все мы, пусть в разной степени, становимся немного детьми, верящими в чудеса. Вот только в «чудеса» от Национального бюро по статистике верить не хочется, они мерзки и лживы. Мы помним прошедший год, когда в силу импортозависимости, санкционной ситуации у соседей и не очень хорошего урожая у нас бушевала дикая инфляция.