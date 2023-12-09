Отправлено: - 18:57

saba:

Был у меня знакомый врач-проктолог любил пошутить. Говорил, сколько не вглядываюсь, ни разу ни одного шлака не увидел. Слова не мои , его, любителей шлака с претензиями, пожалуйста не ко мне.

Цитата:Лауреат Нобелевской премии французский медик и биолог Алексис Каррель отмечал, что накапливающиеся в тканях продукты обмена отравляют и ослабляют организм. Отец мировой геронтологии тоже Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников писал, что строй и порядок жизни, основанный на науке и частности на гигиене, обеспечивал бы человеку долгую и безболезненную жизнь. Когда человек парится в бане, общеизвестно, что с потом наружу выходят токсины конечные продукты обмена веществ. Благодаря выводу токсинов из организма через поры облегчается работа почек, улучшается водно-солевой обмен.Всезнающий гугл отмечает, что под шлаками и токсинами подразумеваются вредные вещества, которые накапливаются в организме, а также конечные продукты жизнедеятельности.Подробнее здесь: