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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3710
Форумная эклектика
Отправлено: 09.12.23 - 09:39
#1186
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Что ожидает наших потомков
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 09.12.23 - 16:32
#1187
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Vit: Ванна тема. Зажёг ароматные свечи. Насыпал соль морскую . Лежишь. Откисаешь. Тело отдыхает.

Kairat stayer: Тут не соглашусь, свечи и соль конечно хорошо, при этом поры закрыты, особо окисать не получиться. Если роговой слой, омертвевшие клетки убрать мочалкой, тогда шлаки, тем более вместе с солью могут обратно всосаться (обратный осмос). В бане, после парной каждый раз приняв душ и всё смываешь. Следует учесть, что у человека в период посещения бани, до полторы литра пота из организма выделяется. В ванне особо не потеешь.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 14:50
#1188
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saba: Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата

Обещании, пустых слов с кузькиной матерью много было, но заветный коммунизм Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие, так и не построили. Про царей, генеральных секретарей, холопы и советский народ, в своё время хорошо отзывался. В фильме Иван Васильевич говорил: Какая собака? не позволю про царя такие песни петь!

Иван Васильевич в своё время, про коммунизм, сказал бы наверное так: Супостаты, дьяволы окаянные - не бывать коммунизму, уймитесь!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34427
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 14:55
#1189
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3668
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
#1190
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Цитата:
Kairat stayer:
тогда шлаки,

Был у меня знакомый врач-проктолог любил пошутить. Говорил, сколько не вглядываюсь, ни разу ни одного шлака не увидел. Слова не мои , его, любителей шлака с претензиями, пожалуйста не ко мне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34427
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 16:09
#1191
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Ого, я не туда коммент вписал..
Тему попутал, правильно
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 18:57
#1192
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Цитата:
saba:
Был у меня знакомый врач-проктолог любил пошутить. Говорил, сколько не вглядываюсь, ни разу ни одного шлака не увидел. Слова не мои , его, любителей шлака с претензиями, пожалуйста не ко мне.


Лауреат Нобелевской премии французский медик и биолог Алексис Каррель отмечал, что накапливающиеся в тканях продукты обмена отравляют и ослабляют организм. Отец мировой геронтологии тоже Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников писал, что строй и порядок жизни, основанный на науке и частности на гигиене, обеспечивал бы человеку долгую и безболезненную жизнь. Когда человек парится в бане, общеизвестно, что с потом наружу выходят токсины конечные продукты обмена веществ. Благодаря выводу токсинов из организма через поры облегчается работа почек, улучшается водно-солевой обмен.

Всезнающий гугл отмечает, что под шлаками и токсинами подразумеваются вредные вещества, которые накапливаются в организме, а также конечные продукты жизнедеятельности.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3668
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 19:05
#1193
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Цитата:
Kairat stayer:
Лауреат Нобелевской премии

Ура целых двух нашли в куче шлака!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 19:50
#1194
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Лауреат Нобелевской премии французский медик и биолог Алексис Каррель отмечал, что накапливающиеся в тканях продукты обмена отравляют и ослабляют организм. Отец мировой геронтологии тоже Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников писал, что строй и порядок жизни, основанный на науке и частности на гигиене, обеспечивал бы человеку долгую и безболезненную жизнь. Когда человек парится в бане, общеизвестно, что с потом наружу выходят токсины конечные продукты обмена веществ. Благодаря выводу токсинов из организма через поры облегчается работа почек, улучшается водно-солевой обмен.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 20:16
#1195
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saba: Вроде солдата нет, а всё равно красным полыхнуло. Культурный сайт, а вы по нему ненормативной лексикой! Нельзя так!

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3668
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.23 - 20:25
#1196
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У Вас Кайрат, почему то мемы , как у меня когда то получались фото , сделанные при помощи фотоувеличителя и фотоаппарата Смена 8 м. такие же размытые. Столько тренируетесь, надо подтянуть качество.
Хотя... может это слёзы от смеха у меня в глазах?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 15.12.23 - 15:14
#1197
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Цитата:
saba:
У Вас Кайрат, почему то мемы , как у меня когда то получались фото , сделанные при помощи фотоувеличителя и фотоаппарата Смена 8 м. такие же размытые. Столько тренируетесь, надо подтянуть качество. Хотя... может это слёзы от смеха у меня в глазах?


Конечный результат зависит от изображения первоначальной картинки, грамотеи говорят низкое, высокое разрешение, размер большой или маленький и.т.д. Далее на картину накладываются соответствующие надписи. Когда подбираю картину, вроде изображение нормальное, наношу текст, сохраняю изменения и скачиваю. Действительно, иногда получается размытое и не четкое изображение, возможно сжимает и.т.д. На мой взгляд, следует подбирать более качественные картины, соблюдать пропорции изображения, шрифта, чтобы не ухудшались чёткость и в целом качество.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 15.12.23 - 15:23
#1198
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Цитата:
saba:
Столько тренируетесь, надо подтянуть качество.


Немаловажно, у меня моноблок с большим дисплеем, соответственно изображение отображает в более большом формате. Буду далее тренироваться, все претензии, прошу составлять письменно, чётко и не размыто!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 15.12.23 - 15:55
#1199
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Цитата:
saba:
Столько тренируетесь, надо подтянуть качество.


хосты фото
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4747
Форумная эклектика
Отправлено: 16.12.23 - 11:33
#1200
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Всем привет! Желаю здоровья, благополучия, радости, мира и хороших праздничных дней!
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