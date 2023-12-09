Kairat stayer: Тут не соглашусь, свечи и соль конечно хорошо, при этом поры закрыты, особо окисать не получиться. Если роговой слой, омертвевшие клетки убрать мочалкой, тогда шлаки, тем более вместе с солью могут обратно всосаться (обратный осмос). В бане, после парной каждый раз приняв душ и всё смываешь. Следует учесть, что у человека в период посещения бани, до полторы литра пота из организма выделяется. В ванне особо не потеешь.
saba: Не помню в каком далёком году Хрущёв тоже обещал что в 1980 году мы будем жить при коммунизме. Однако что то пошло не так и далее по тексту..... Кайрата
Обещании, пустых слов с кузькиной матерью много было, но заветный коммунизм Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие, так и не построили. Про царей, генеральных секретарей, холопы и советский народ, в своё время хорошо отзывался. В фильме Иван Васильевич говорил: Какая собака? не позволю про царя такие песни петь!
Иван Васильевич в своё время, про коммунизм, сказал бы наверное так: Супостаты, дьяволы окаянные - не бывать коммунизму, уймитесь!
saba: Был у меня знакомый врач-проктолог любил пошутить. Говорил, сколько не вглядываюсь, ни разу ни одного шлака не увидел. Слова не мои , его, любителей шлака с претензиями, пожалуйста не ко мне.
Лауреат Нобелевской премии французский медик и биолог Алексис Каррель отмечал, что накапливающиеся в тканях продукты обмена отравляют и ослабляют организм. Отец мировой геронтологии тоже Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников писал, что строй и порядок жизни, основанный на науке и частности на гигиене, обеспечивал бы человеку долгую и безболезненную жизнь. Когда человек парится в бане, общеизвестно, что с потом наружу выходят токсины конечные продукты обмена веществ. Благодаря выводу токсинов из организма через поры облегчается работа почек, улучшается водно-солевой обмен.
Всезнающий гугл отмечает, что под шлаками и токсинами подразумеваются вредные вещества, которые накапливаются в организме, а также конечные продукты жизнедеятельности.
Лауреат Нобелевской премии французский медик и биолог Алексис Каррель отмечал, что накапливающиеся в тканях продукты обмена отравляют и ослабляют организм. Отец мировой геронтологии тоже Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников писал, что строй и порядок жизни, основанный на науке и частности на гигиене, обеспечивал бы человеку долгую и безболезненную жизнь. Когда человек парится в бане, общеизвестно, что с потом наружу выходят токсины конечные продукты обмена веществ. Благодаря выводу токсинов из организма через поры облегчается работа почек, улучшается водно-солевой обмен.
У Вас Кайрат, почему то мемы , как у меня когда то получались фото , сделанные при помощи фотоувеличителя и фотоаппарата Смена 8 м. такие же размытые. Столько тренируетесь, надо подтянуть качество. Хотя... может это слёзы от смеха у меня в глазах?
saba: У Вас Кайрат, почему то мемы , как у меня когда то получались фото , сделанные при помощи фотоувеличителя и фотоаппарата Смена 8 м. такие же размытые. Столько тренируетесь, надо подтянуть качество. Хотя... может это слёзы от смеха у меня в глазах?
Конечный результат зависит от изображения первоначальной картинки, грамотеи говорят низкое, высокое разрешение, размер большой или маленький и.т.д. Далее на картину накладываются соответствующие надписи. Когда подбираю картину, вроде изображение нормальное, наношу текст, сохраняю изменения и скачиваю. Действительно, иногда получается размытое и не четкое изображение, возможно сжимает и.т.д. На мой взгляд, следует подбирать более качественные картины, соблюдать пропорции изображения, шрифта, чтобы не ухудшались чёткость и в целом качество.
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