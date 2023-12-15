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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48205
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9634
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 09:54
#60
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Цитата:
111:
Где кто то говорил, что за ремонт в два раза больше?


Цитата:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.

Источник:

Вот он сказал.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3668
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 16.12.23 - 11:09
#61
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Цитата:
abaika95:
ой какой меценат прям

Всегда нужно находить прямой язык. Для бизнеса касается. По поводу ОСИ, когда нужно было, помню ходил от акимата человек, прямым текстом говорил, выгодно вам, магазин будет платить Больщую часть
Профайл
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