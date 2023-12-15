Отправлено: - 13:48

Сначала аульские жители, переехали в центр города, затем им стало всё мешать, машины, бизнес, люди, а теперь и горка. Из-за чего обезглавленный акимат города, решил горку развернуть, и супротив логики и физике, строит горку склоном в подъём. Но речь не о об этом, суть в том, что горку строят изо льда и снега. Что уже давно запрещено.