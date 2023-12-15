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≡ Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48205
Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры
Отправлено: 15.12.23 - 13:48
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Сначала аульские жители, переехали в центр города, затем им стало всё мешать, машины, бизнес, люди, а теперь и горка. Из-за чего обезглавленный акимат города, решил горку развернуть, и супротив логики и физике, строит горку склоном в подъём. Но речь не о об этом, суть в том, что горку строят изо льда и снега. Что уже давно запрещено.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13739
Re: Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры
Отправлено: 15.12.23 - 13:48
#1
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Хочу обратно в детство. На горке покататься, нос разбить варежкой вытер кровь и опять в бой. Домой поздно придёшь а с тебя одни сосульки висят. Мокрый, замерший и счастливый. А утром одежда сново сухая. Наверно дедушка мороз всю ночь сушил ради меня)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1160
Re: Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры
Отправлено: 16.12.23 - 09:59
#2
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Да ладно придираться, нормальная будет горка. На металлической ещё хуже можно пострадать.
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К
§ Костанаец123
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.19
Сообщений:
5
Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры
Отправлено: 16.12.23 - 10:50
#3
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А что за пренебрежение к жителям аула? Или вы считаете себя выше, чем они. Я прочитал много ваших "статей" и у меня на все это только одна реакция 🤦! Такого бреда нигде так много не прочитаешь. Абайка намного конструктивнее. А так одно брюзжание и нытье сквозит через все тексты!!!!
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