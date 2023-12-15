Отправлено: - 21:28

111:

Они без меня в этой статье, написали столько лжи, что надо сидеть и конкретно говорить, так то и так то.

Цитата:----Предлагаю --сам напиши свою статью-опровержение .Надеюсь , редакция опубликует . И даже гонорар выплатить