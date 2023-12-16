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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:40
Как жаль просто Пользователей..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:43
Цитата:
Почему "почти"? Ты прикалываешься, что ли? Либо погиб (чему нет официального подтверждения), либо жив, а ты поминки устраиваешь. Ты зачем из себя страдальца строишь?
111:
Эх.. Блин. Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей
Эх.. Блин. Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей
Почему "почти"? Ты прикалываешься, что ли? Либо погиб (чему нет официального подтверждения), либо жив, а ты поминки устраиваешь. Ты зачем из себя страдальца строишь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:45
Цитата:
Ты о чём?
111:
Как жаль просто Пользователей..
Как жаль просто Пользователей..
Ты о чём?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:50
Цитата:
В чём суть твоей жалости? Типа: "У меня есть машинка есть, а те, кто пешком ходит - это все нищеброды!" Так, что ли?
111:
Как жаль просто Пользователей..
Как жаль просто Пользователей..
В чём суть твоей жалости? Типа: "У меня есть машинка есть, а те, кто пешком ходит - это все нищеброды!" Так, что ли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:55
Цитата:
Да не бросил ты... Чё ты ты самоуничижением начал заниматься?
111:
Я бросил форум НГ, из за такого падлеца 111го..
Я бросил форум НГ, из за такого падлеца 111го..
Да не бросил ты... Чё ты ты самоуничижением начал заниматься?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:03
Цитата:
То срочник, то контракт заключил...
Ты уж определись. Для тебя, в армии не служившего, разницы нет. Но мы-то эту разницу понимаем...
Нагнетаешь или как?
111:
почему именно его срочника отправили на эту бойню.
почему именно его срочника отправили на эту бойню.
То срочник, то контракт заключил...
Ты уж определись. Для тебя, в армии не служившего, разницы нет. Но мы-то эту разницу понимаем...
Нагнетаешь или как?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:09
Цитата:
В этом мире всё относительно. Сегодня - я, завтра - ты. Так к чему твой коммент? Призываешь полноправных пользователей жалеть просто пользователей или хочешь показать своё превосходство? А в чём оно - твоё превосходство?
111:
Как жаль просто Пользователей..
Как жаль просто Пользователей..
В этом мире всё относительно. Сегодня - я, завтра - ты. Так к чему твой коммент? Призываешь полноправных пользователей жалеть просто пользователей или хочешь показать своё превосходство? А в чём оно - твоё превосходство?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:22
Цитата:
Почему "вместо"? Его кто-то заставлял контракт заключать?
111:
Почему мой племянник пошел воевать вместо тех, кто хочет денацифицировать Украину, кто ответит?
Почему мой племянник пошел воевать вместо тех, кто хочет денацифицировать Украину, кто ответит?
Почему "вместо"? Его кто-то заставлял контракт заключать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:25
Да уж.
Жалко, моего племянника.
Погиб за что?
Жалко, моего племянника.
Погиб за что?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:26
Цитата:
Сколько твоих племянников "отправили" и на какую бойню? Можно побробнее?
111:
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников
Сколько твоих племянников "отправили" и на какую бойню? Можно побробнее?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:29
Цитата:
Погиб? Ты уже его похоронил? Давеча ты про без вести пропавшего писАл
111:
Погиб за что?
Погиб за что?
Погиб? Ты уже его похоронил? Давеча ты про без вести пропавшего писАл
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:40
Цитата:
---С тобой разговаривать бесполезно .
111:
Ты работал по учебникам.
Ты работал по учебникам.
---С тобой разговаривать бесполезно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:45
Цитата:
--------Я как раз практик . Воспитал детей , я для них был как отец . И все мои воспитанники устроились в жизни . И до сих пор поддерживают со мной связь , и говорят спасибо . Но тебе этого не понять .
111:
Ты теоретик.
Ты теоретик.
--------Я как раз практик . Воспитал детей , я для них был как отец . И все мои воспитанники устроились в жизни . И до сих пор поддерживают со мной связь , и говорят спасибо . Но тебе этого не понять .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:46
Цитата:
------------Ты уже определись - пропал без вести или погиб ? Но все равно сочувствую .
111:
Погиб за что?
Погиб за что?
------------Ты уже определись - пропал без вести или погиб ? Но все равно сочувствую .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:50
Цитата:
-------Смешно читать это . В интернате люди не работают по учебникам , они работают от души . Но тебе этого не понять .
111:
Ты работал по учебникам.
Ты работал по учебникам.
-------Смешно читать это . В интернате люди не работают по учебникам , они работают от души . Но тебе этого не понять .
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