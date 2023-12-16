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111:

Эх.. Блин. Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей

Цитата:Почему "почти"? Ты прикалываешься, что ли? Либо погиб (чему нет официального подтверждения), либо жив, а ты поминки устраиваешь. Ты зачем из себя страдальца строишь?