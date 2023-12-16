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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:40
#14386
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Как жаль просто Пользователей..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:43
#14387
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Цитата:
111:
Эх.. Блин. Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей

Почему "почти"? Ты прикалываешься, что ли? Либо погиб (чему нет официального подтверждения), либо жив, а ты поминки устраиваешь. Ты зачем из себя страдальца строишь?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:45
#14388
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Цитата:
111:
Как жаль просто Пользователей..

Ты о чём?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:50
#14389
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Цитата:
111:
Как жаль просто Пользователей..

В чём суть твоей жалости? Типа: "У меня есть машинка есть, а те, кто пешком ходит - это все нищеброды!" Так, что ли?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 00:55
#14390
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Цитата:
111:
Я бросил форум НГ, из за такого падлеца 111го..

Да не бросил ты... Чё ты ты самоуничижением начал заниматься? :lol: 8-) :-P
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:03
#14391
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Цитата:
111:
почему именно его срочника отправили на эту бойню.

То срочник, то контракт заключил...
Ты уж определись. Для тебя, в армии не служившего, разницы нет. Но мы-то эту разницу понимаем...
Нагнетаешь или как?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:09
#14392
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Цитата:
111:
Как жаль просто Пользователей..

В этом мире всё относительно. Сегодня - я, завтра - ты. Так к чему твой коммент? Призываешь полноправных пользователей жалеть просто пользователей или хочешь показать своё превосходство? А в чём оно - твоё превосходство?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:22
#14393
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Цитата:
111:
Почему мой племянник пошел воевать вместо тех, кто хочет денацифицировать Украину, кто ответит?

Почему "вместо"? Его кто-то заставлял контракт заключать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:25
#14394
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Да уж.
Жалко, моего племянника.
Погиб за что?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:26
#14395
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Цитата:
111:
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников

Сколько твоих племянников "отправили" и на какую бойню? Можно побробнее?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:29
#14396
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Цитата:
111:
Погиб за что?

Погиб? Ты уже его похоронил? Давеча ты про без вести пропавшего писАл
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:40
#14397
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Цитата:
111:
Ты работал по учебникам.

---С тобой разговаривать бесполезно .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:45
#14398
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Цитата:
111:
Ты теоретик.

--------Я как раз практик . Воспитал детей , я для них был как отец . И все мои воспитанники устроились в жизни . И до сих пор поддерживают со мной связь , и говорят спасибо . Но тебе этого не понять .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:46
#14399
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Цитата:
111:
Погиб за что?

------------Ты уже определись - пропал без вести или погиб ? Но все равно сочувствую .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.12.23 - 01:50
#14400
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Цитата:
111:
Ты работал по учебникам.

-------Смешно читать это . В интернате люди не работают по учебникам , они работают от души . Но тебе этого не понять .
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