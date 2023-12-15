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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48203
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9186
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:08
#45
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Это чек за аренду помещения ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34425
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:19
#46
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы дали характеристику всей статье

Вот задайте вопрос, по любому предложению в статье, о чем говорят бизнесмены.
И я вам скажу, на сколько это правда.Цитата:
Тимур Гафуров:
собираетесь спорить с редакцией или с вашими

С редакцией?
Хотел чтоб журналист озвучил свою позицию, только и всего.
С оппонентами?
Они без меня в этой статье, написали столько лжи, что надо сидеть и конкретно говорить, так то и так то.
Что я в комментах и приводил тут.
Потому что, то, что они сказали без нас жильцов, выглядит по крайней мере как то огульно что ли.
Ну по любому критиковать их слова нельзя получается, потому что статья ваша?
Вот тут немного не понимаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34425
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:20
#47
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Цитата:
Гога:
Это чек за аренду помещения ?

А там что то по другому написано?
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9186
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:22
#48
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Цитата:
111:
А там что то по другому написано?

----А причем тут налоги ?
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9186
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:28
#49
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Цитата:
111:
Они без меня в этой статье, написали столько лжи, что надо сидеть и конкретно говорить, так то и так то.

----Предлагаю --сам напиши свою статью-опровержение .Надеюсь , редакция опубликует . И даже гонорар выплатить ;-) :lol:
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9186
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:31
#50
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Цитата:
111:
Хотел чтоб журналист озвучил свою позицию, только и всего.

----Журналист не обязан высказывать свое мнение !
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1994
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:35
#51
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Цитата:
111:
Ну по любому критиковать их слова нельзя получается, потому что статья ваша?[/quote
Ваши аргументы по поводу конкретных заявлений. которые прозвучали на этом совещании, мы не удаляем. И не будем удалять.
Критикуйте на здоровье. По фактам.
111:
Потому что, то, что они сказали без нас жильцов, выглядит по крайней мере как то огульно что ли.

Этот вопрос, повторяю, к организаторам совещания. Редакция будет продолжать тему.
Надеемся, что кто-то сможет собрать все стороны за одним столом. Так было бы эффективнее.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1994
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:38
#52
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И еще - в этой ветке обсуждается проблема взаимоотношений ОСИ и бизнеса. А не проблема взаимоотношений редакции и читателей. Я считаю, что на все вопросы ответил. Если вопросы остались - задавайте в соответствующей ветке. Отклонения далее будем удалять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34425
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:45
#53
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Цитата:
Гога:
--А причем тут налоги ?

Мне на эту глупость отвечать?
Наверно не смогу.
Лучше почитай наш налоговый кодекс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34425
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 21:46
#54
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Надеемся, что кто-то сможет собрать все стороны за одним столом. Так было бы эффективнее.

Спасибо.
Понял, что вы позже озвучите и нашу точку зрения.
За это спасибо.
Надеюсь как то встретится наше ОСИ с вашим журналистом.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9633
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 01:25
#55
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Цитата:
111:
Еще раз. Я сдаю за месяц 5 квартир, по 100 тысяч. Коммерсант ниже сдает свое помещение так же в месяц за 500 тысяч. Какой миллион в день у него?

При чем здесь ты и ещё какой то коммерсант,кроме вас двоих другого бизнеса нет в Кустанае?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9633
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 01:36
#56
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Цитата:
111:
То же самое. Живу на 9м этаже, с какого перепуга мне нужен подвал, где все основные артерии дома? Ровно то же самое

Нет не то же самое,подвал и крыша являются общедомовым имуществом и платить за него должны все .
Только почему бизнес который находиться в этом доме должен платить за ремонт подвала или крыши в два раза больше?
Как связана амортизация крыши с парикмахерской на первом этаже?Разве естественный износ кровли не приходиться равномерно на весь дом?
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9186
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 01:54
#57
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