Отправлено: - 19:39

ACROS:

Они ВООБЩЕ не платят налоги уже три года, по токаевскому указу

ACROS:

И "неплохие налоги" - это жалкие 3% - да, не смешите.

Цитата:Может бы не в курсе ,но халява кончилась в 2022 году,в 2023 уже все платят.Цитата:А что тут смешного,3% не с прибыли,а с оборота,обороты ведь разные бывают не так ли?Пробил по кассе 1млн в день ,будь добр отдай 30000тнг государству,за месяц набегает 900000, согласитесь вполне себе не плохая сумма с одного ИПшника.Я конечно понимаю что в деревнях в магазинах наверное до сих пор переводы принимают или наличка,с которых можно ничего не платить государству,а в городе то в основном карты.