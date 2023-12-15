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"Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу очередного дроппера заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
"Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу очередного дроппера заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
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