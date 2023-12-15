«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься. Читать новость
Тимур Гафуров: оскорбления в адрес редакции буду удалять.
Оскорбление или критика конструктивная - где между ними грань ??? Если автор - непрофессионально и некомпетентно, поверхностно пишет, допускает ляпы и об этом сказать - это ОСКОРБЛЕНИЕ или что то другое ??
28 коммент, где вы увидели оскорбление? Все что я критиковал, про проценты, насос, канашку какую то придумали, что платят в два раза больше, это ложь или правда? И что, ложь нельзя назвать ложью, про тот же насос, который не за кем с советского времени был незакреплен, но делать его как то надо было? То есть отвечать на откровенную неправду, никто из жителей не должен?
Они ВООБЩЕ не платят налоги уже три года, по токаевскому указу. И "неплохие налоги" - это жалкие 3% - да, не смешите. А то что бизнес платит по повышенным расценкам за комм.услуги - он же эту площадь использует в КОММЕРЧЕСКИХ целях и получает ДОХОД - так что всё нормально - пусть платят - не обеднеют. Не нравится - пусть уходит; хочешь получать прибыль- спесь убери свою, имей уважение и договаривайся. Его никто за аркан не тянул в этот бизнес - он сам пришёл, и это не СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, что бы за него вступался акимат и прокуратура. И нечего бегать по атамекенам и прочим организациям- надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ с жителями- худой мир лучше доброй войны.
Это не весь город. Это магазин с подвалами в аренду, юбилейный как понял. Один, всего один со всего города, это же не представитель всего города и вы это знаете. Остальные с адвокатом там смотрю сидит, которая вызвав меня на суд, не знала даже моего имени, ни телефона, это все наши родные. Как и остальных 25 человек, которых эта адвокат начала судить.
Тимур Гафуров: Ну и требуйте от акимата обещанного круглого стола.
Ну вы бы тоже, опросили и вторую сторону. Говоров, когда сюда приходил по насосу, опросил же и вторую сторону, он сказал, что статья без этого неправильная. Почему же мне нельзя критиковать то, что вы взяли только одну сторону, а другую в статье кто то назвал толпой?
ACROS: Они ВООБЩЕ не платят налоги уже три года, по токаевскому указу
Может бы не в курсе ,но халява кончилась в 2022 году,в 2023 уже все платят. Цитата:
ACROS: И "неплохие налоги" - это жалкие 3% - да, не смешите.
А что тут смешного,3% не с прибыли,а с оборота,обороты ведь разные бывают не так ли? Пробил по кассе 1млн в день ,будь добр отдай 30000тнг государству,за месяц набегает 900000, согласитесь вполне себе не плохая сумма с одного ИПшника. Я конечно понимаю что в деревнях в магазинах наверное до сих пор переводы принимают или наличка,с которых можно ничего не платить государству,а в городе то в основном карты.
Добринцофф: Да,понятно что ты ничего не платишь,я же не про тебя,я про бизнес.
Не понял. Как ты можешь говорить, что я не плачу налоги? Если что, такими обвинениями не разбрасываются, могу доказать, все платежи. Иначе как плачу ОСМС, пенсионку, соц отчисления, просто так что ли? Тем более кассовый аппарат у меня, и он без налогов?
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