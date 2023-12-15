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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 01:17
#14356
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Цитата:
saba:
Но одновременно и печальная!

та ну от чего же?
свободолюбие оно знаете ли такое, ведет к бардаку во всем - и в экономике, и в производстве - во всех сферах. газ вон опять же день через день "хлопает" (в ладоши наверное), потому как "...что? соблюдать нормы и правила эксплуатации газового оборудования (можно подставить любой другой источник повышенной опасности) ?? да вы никак с дуба рухнули!!".
так что всё хорошо!
так и должно быть!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 12:49
#14357
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Цитата:
Гога:
Тебе жалко самому выложить эту сумму и помочь родственникам

У меня нет ее.
А ваше государство просто обязано выплатить все этой семье.
Или оно соврало?
Забрало сына просто так на смерть?
А вы постоянно их гоните, надо воевать, патриотизм и тд.
Вы ни причем?
Какой патриотизм в чужой стране?
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 15:19
#14358
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Цитата:
111:
У меня нет ее.

---Продай одну квартиру .Цитата:
111:
А ваше государство

---Так к нему и обратись .(http://www.letters.kremlin.ru/)-президент , -(http://services.government.ru/letters/- Правительство РФ .Цитата:
111:
Вы ни причем?

---Вы - это кто именно?Лично я не причем --меня забыли спросить :-x
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 15:21
#14359
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Цитата:
111:
А вы постоянно их гоните

---Как всегда путаете местоимения . Никого никуда не гоню .
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 15:34
#14360
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Ясно же написал , что в то время сирот определяли в детский дом . А врут у тебя все , кроме тебя . В свое время работал в этой сфере , и знаю все изнутри . Все сироты определялись с 7 лет в интернат .И милиция в те года сразу бы забрала , ночевавшего на вокзале . Так что это тебе не надо врать .Инспекция по делам несовершеннолетних работала хорошо .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 16:56
#14361
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 16:57
#14362
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Цитата:
Гога:
Никого никуда не гоню .

Кто кричал Крым наш?
Опять ничего не говорил?
И кто то же гонит их умирать за крымнаш, случайно не подскажешь кто?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 16:58
#14363
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Цитата:
Гога:
Все сироты определялись с 7 лет в интернат .И милиция в те года сразу бы забрала , ночевавшего на вокзале . Так

Ой, да ладно то гнать, в интернат..
Никто никого никуда не отправлял, если кому то голову не разобьешь, или начнешь воровать открыто, чтоб поймали не один раз..
Что ты вообще знаешь, об этой жизни без родителей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 17:29
#14364
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Короче нашим патриотам Путина, даже нечего сказать, почему за их любовь к СВО, без вести пропал мой племянник и почему именно его срочника отправили на эту бойню.
И что он там денацифицировал, выходит зря жизнь отдал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 17:34
#14365
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Почему мой племянник пошел воевать вместо тех, кто хочет денацифицировать Украину, кто ответит?
А они выходит тут должны, на теплом диване, писать комментарии и знать, что за них кто то вот сейчас погибает, но только ни их дети, внуки, а дети моей сестры?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 18:49
#14366
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