Отправлено: - 16:58

Гога:

Все сироты определялись с 7 лет в интернат .И милиция в те года сразу бы забрала , ночевавшего на вокзале . Так

Цитата:Ой, да ладно то гнать, в интернат..Никто никого никуда не отправлял, если кому то голову не разобьешь, или начнешь воровать открыто, чтоб поймали не один раз..Что ты вообще знаешь, об этой жизни без родителей..