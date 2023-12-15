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≡ "Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу очередного дроппера заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48203
"Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу очередного дроппера заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
Отправлено: 15.12.23 - 18:31
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- Мама, я сбила девочку, отдай все, что у тебя есть, так мне сказали, - сообщила потерпевшая. - Я отдала больше 3 млн тенге. За ними пришли стройная, красивая девочка. Конечно ее надо наказать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6527
Re: "Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу...
Отправлено: 15.12.23 - 18:31
#1
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Видимо хорошо живут пенсионеры,раз так легко могут отложить от несколько до 18 миллиона и так легко расстаются, что могут передать чужим и незнакомым людям. Откуда могут знать у кого есть деньги и так для убедительности что-то там говорить просто загадка.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1552
Re: "Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу...
Отправлено: 15.12.23 - 19:45
#2
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Цитата:
- Я отдала больше 3 млн тенге. За ними пришли стройная, красивая девочка.

Источник:
Вот не пойму, а перезвонить дочери было не судьба? Вчера была статья что наши пенсы мало получают пенсии но как почитаешь криминальные сводки так наши пенсы меньше ляма в чулке не держат
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13739
Re: "Если не заплатите, срок от 3 до 5 лет" - По делу...
Отправлено: 15.12.23 - 20:17
#3
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Блин, ведь я тоже пару раз лоханулся) давно лет 10 назад в России подошёл дядя не славянской наружности. Брат/друг/дружище помоги на бензин, закончился, сколько не жалко. Ну на 100 рублей. Не жалко. А потом этих братьев в каждом городе стал встречать и у всех бензин закончился) И до сих пор встречаются. Видимо эта старая схема ещё работает) :lol:
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