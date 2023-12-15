Отправлено: - 20:17

Блин, ведь я тоже пару раз лоханулся) давно лет 10 назад в России подошёл дядя не славянской наружности. Брат/друг/дружище помоги на бензин, закончился, сколько не жалко. Ну на 100 рублей. Не жалко. А потом этих братьев в каждом городе стал встречать и у всех бензин закончился) И до сих пор встречаются. Видимо эта старая схема ещё работает)