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«Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
«Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
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