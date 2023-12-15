Отправлено: - 17:40

Vit:

Она бы вытянула её платежами за комуналку?.

Цитата:Да конечно.Она же бы ее сдала за 300 тысяч, а жила бы в двушке.За свою четырешку сегодня оплатил 10 тысяч отопление.Вода , свет, газ по счетчикам.У меня это еще 10 тысяч.ОСИ 4800.Домофон по моему 200.А можно как модно давно, в одной комнате сам живешь, остальные три сдаешь десяти студенткам девочкам по 30 тысяч.Тоже вариант.Моя бывшая на Садовой так жила.Я к ней тихонько приходил.