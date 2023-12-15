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≡ «Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48202
«Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
Отправлено: 15.12.23 - 17:23
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- У нас, инвалидов, даже нет своей отдельной категории - мы подкатегория в «социально уязвимых»! - сказала Алибекова. - По моим расчетам, в этой жизни жилье от государства я уже не получу!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34410
Re: «Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в...
Отправлено: 15.12.23 - 17:23
#1
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Ну неплохо так, четырех и двушку элит класса, кстати у нас такие хоть есть?
Нормально
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13738
«Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
Отправлено: 15.12.23 - 17:31
#2
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Цитата:
111:
Интереснно если бы ей выделили бы 4-х комнатную в твоём подъезде. Она бы вытянула её платежами за комуналку?.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34410
«Они нарушают международные конвенции!» - Инвалид, стоящая в очереди на жилье уже 15 лет, подала в суд на акимат Костаная
Отправлено: 15.12.23 - 17:40
#3
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Цитата:
Vit:
Она бы вытянула её платежами за комуналку?.

Да конечно.
Она же бы ее сдала за 300 тысяч, а жила бы в двушке.
За свою четырешку сегодня оплатил 10 тысяч отопление.
Вода , свет, газ по счетчикам.
У меня это еще 10 тысяч.
ОСИ 4800.
Домофон по моему 200.
А можно как модно давно, в одной комнате сам живешь, остальные три сдаешь десяти студенткам девочкам по 30 тысяч.
Тоже вариант.
Моя бывшая на Садовой так жила.
Я к ней тихонько приходил.
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