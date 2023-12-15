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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48202
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5362
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 15.12.23 - 17:03
#30
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Цитата:
Тимур Гафуров:
оскорбления в адрес редакции буду удалять.


Оскорбление или критика конструктивная - где между ними грань ???
Если автор - непрофессионально и некомпетентно, поверхностно пишет, допускает ляпы и об этом сказать - это ОСКОРБЛЕНИЕ или что то другое ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34410
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 17:08
#31
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Цитата:
Тимур Гафуров:
все оскорбления в адрес

28 коммент, где вы увидели оскорбление?
Все что я критиковал, про проценты, насос, канашку какую то придумали, что платят в два раза больше, это ложь или правда?
И что, ложь нельзя назвать ложью, про тот же насос, который не за кем с советского времени был незакреплен, но делать его как то надо было?
То есть отвечать на откровенную неправду, никто из жителей не должен?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5362
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 17:10
#32
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Цитата:
Добринцофф:
платят неплохие налоги в бюджет,


Они ВООБЩЕ не платят налоги уже три года, по токаевскому указу. И "неплохие налоги" - это жалкие 3% - да, не смешите.
А то что бизнес платит по повышенным расценкам за комм.услуги - он же эту площадь использует в КОММЕРЧЕСКИХ целях и получает ДОХОД - так что всё нормально - пусть платят - не обеднеют. Не нравится - пусть уходит; хочешь получать прибыль- спесь убери свою, имей уважение и договаривайся. Его никто за аркан не тянул в этот бизнес - он сам пришёл, и это не СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, что бы за него вступался акимат и прокуратура.
И нечего бегать по атамекенам и прочим организациям- надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ с жителями- худой мир лучше доброй войны.

[Исправлено: ACROS, 15.12.2023 - 17:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34410
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 17:12
#33
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Зудерман - тоже ваш? Вы

Это не весь город.
Это магазин с подвалами в аренду, юбилейный как понял.
Один, всего один со всего города, это же не представитель всего города и вы это знаете.
Остальные с адвокатом там смотрю сидит, которая вызвав меня на суд, не знала даже моего имени, ни телефона, это все наши родные.
Как и остальных 25 человек, которых эта адвокат начала судить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34410
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 17:15
#34
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и требуйте от акимата обещанного круглого стола.

Ну вы бы тоже, опросили и вторую сторону.
Говоров, когда сюда приходил по насосу, опросил же и вторую сторону, он сказал, что статья без этого неправильная.
Почему же мне нельзя критиковать то, что вы взяли только одну сторону, а другую в статье кто то назвал толпой?
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