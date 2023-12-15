Отправлено: - 17:10

Добринцофф:

платят неплохие налоги в бюджет,

[Исправлено: ACROS, 15.12.2023 - 17:16]

Цитата:Они ВООБЩЕ не платят налоги уже три года, по токаевскому указу. И "неплохие налоги" - это жалкие 3% - да, не смешите.А то что бизнес платит по повышенным расценкам за комм.услуги - он же эту площадь использует в КОММЕРЧЕСКИХ целях и получает ДОХОД - так что всё нормально - пусть платят - не обеднеют. Не нравится - пусть уходит; хочешь получать прибыль- спесь убери свою, имей уважение и договаривайся. Его никто за аркан не тянул в этот бизнес - он сам пришёл, и это не СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, что бы за него вступался акимат и прокуратура.И нечего бегать по атамекенам и прочим организациям- надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ с жителями- худой мир лучше доброй войны.