Отправлено: - 14:24

Добринцофф:

Кстати от того что коммерсанты получают выгоду они платят неплохие налоги в бюджет,а

Цитата:Хм..Можно поинтересоваться, какие это неплохие налоги?Я сдаю допустим пять квартир по 100 тысяч.Сколько это, 500?В нашем доме такой же сдает свою территорию, за те же 500 тысяч.Мне очень интересно узнать, с какого перепуга он платит неплохие налоги, и с какого перепуга я плачу плохие?