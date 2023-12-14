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≡ Результаты уборочной этого года в Костанайской области в середине декабря все еще предварительные
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48200
Результаты уборочной этого года в Костанайской области в середине декабря все еще предварительные
Отправлено: 14.12.23 - 17:53
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88 тыс га зерновых остались на полях, как не подлежащие уборке. Продолжается обмолот подсолнечника, масличные убраны на 430 тыс. га из 661 тыс. га посевов этих культур. Информация прозвучала на брифинге руководителя управления сельского хозяйства Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3664
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 17:53
#1
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Дайте мне тонн 50 за 50-70 тенге за тонну неклассного зерна. Я обменяю на лошадь и будет мне согым и счастье на всю зиму.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 18:00
#2
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Свиней хорошо держать сейчас, воспользоваться так сказать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5359
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 18:38
#3
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Цитата:
saba:
Я обменяю на лошадь


50 тонн*50 000 тенге=2 500 000 тенге .
Золотой согым получиться у вас. Как будто породистого рысака скушал.
На эти 50 тонн, можно 5 согым купить.
Тем более такой цены за неклассное зерно нет, максимум 38 000 тенге чистыми получиться, за минусом - логистики, скидок, сушки и прочих понижающих факторов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3664
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 19:40
#4
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Цитата:
ACROS:
50 тонн*50 000 тенге=2 500 000 тенге .

А Вы статью внимательно почитайте, о тысячах даже и разговора нет, я готов даже по 70 тенге за тонну купить :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3664
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 19:42
#5
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Вот точная цитата:
Цены закупа составляют 50-70 тенге за тонну, зависят от качественных параметров зерна.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5359
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 14.12.23 - 20:23
#6
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13737
Re: Результаты уборочной этого года в Костанайской области в...
Отправлено: 15.12.23 - 13:16
#7
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Великий патриот Казахстана Ергали ага,сказал надо запретить на наших полях Брежневские замашки, и запретить выращивать пшеницу. А поля отдать под табуны лошадей. Потому что богатеют только один два человека а когда будут лошади бегать то будут все в колхозах богатые) . Кстати он же и просит запретить производство свинины.
Алга Казахстан. И таких патриотов всё больше и больше. :-x
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