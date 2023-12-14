Отправлено: - 13:16

Великий патриот Казахстана Ергали ага,сказал надо запретить на наших полях Брежневские замашки, и запретить выращивать пшеницу. А поля отдать под табуны лошадей. Потому что богатеют только один два человека а когда будут лошади бегать то будут все в колхозах богатые) . Кстати он же и просит запретить производство свинины.Алга Казахстан. И таких патриотов всё больше и больше.