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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48200
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:45
#15
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Тест

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 12:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 15.12.23 - 12:54
#16
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И немного сарькязмя

Цитата:
«Отдыхайте. Мы без вас все напечатали...»

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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1881
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 15.12.23 - 13:04
#17
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Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов///А что не так то? Извлекаете коммерческую выгоду от использования помещения, платите больше.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9627
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 13:44
#18
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Цитата:
КГСПС:
Извлекаете коммерческую выгоду от использования помещения, платите больше.

Марик ты в рудном хаты сдаёшь,то есть извлекаешь коммерческую выгоду,ты ОСИ или ПКСК больше платишь?
Кстати от того что коммерсанты получают выгоду они платят неплохие налоги в бюджет,а ОСИ то тут каким боком?

[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2023 - 13:45]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6526
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 14:13
#19
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Люди работают на основной работе, а тут ещё ОСИ. Кто его мог выдумать, только враги народа. Кому мешали домуправы, КСК? Пусть бы каждый занимался своим делом. Зачем людей сталкивать лбами. Как всё хорошо было,пошел в кск или домуправление, они устранили неполадок и живи спокойно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 14:24
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати от того что коммерсанты получают выгоду они платят неплохие налоги в бюджет,а

Хм..
Можно поинтересоваться, какие это неплохие налоги?
Я сдаю допустим пять квартир по 100 тысяч.
Сколько это, 500?
В нашем доме такой же сдает свою территорию, за те же 500 тысяч.
Мне очень интересно узнать, с какого перепуга он платит неплохие налоги, и с какого перепуга я плачу плохие?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 14:32
#21
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По поводу ПКСК в Рудном

Плюс

Итого сколько?
85?
Предприниматели тут платят по 32 тенге в ОСИ, жильцы 60
Ответ удовлетворяет?
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