Отправлено: - 11:33





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50885 если бизнесу принадлежат нежилые помещения, составляющие больше 30% площади дома, то как минимум у ОСИ должна быть обязанность ввести предпринимателя в совет дома.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50885 Имея бизнес, я заинтересован, чтобы с коммуникациями было все в порядке, поэтому давно содержу собственную службу, которая ими занимаемся.Источник:

Цитата:вообще у оси в этой части должны быть очень широкие полномочия как у полноценного кондоминиумакто до этого принимал решение что магазин будет арендовать подвал в жилом доме? кск? акимат? так если ввели оси то жильцы дома на сходе имеют полное право расторгнут все отношения с предпринимателем и выгнать его просто потому что он им не удобендом на полном обеспечении жильцов и подвал тожезавтра у предпринимателя проблемы начнутся он на лыжи встанет а магазин закроет. кто там будет за его частью подвала следить?совет дома должен ввести туда ИПшника конечно и должен быть договор что без схода жильцов ипэшник не имеет права кому то там передавать часть подвала в пользованиеа то пол подвала заграбастают и еще раздают коллегам по цеху в итоге изначально в подвале должен был быть ремонт обуви а потом бац там уже и пивнуха и продуктовый и чуть ли не стрип бар)Цитата:ой какой меценат прямещеб ты не содержал часть своего подвала в нормальном состоянииты арендуешь подвал-будь добр содержи егоиз за тебя жильцы постоянно страдаютто газель подъедет разгружатьсято молодняк тусуется возле магаза врубая колонкимагазин это обьект притяжения народаа почему бабушки на втором этаже должны страдать из за этого?по хорошему эти ИПешки у которых магазы и кафе на первых этажах должны еще и доплачивать жильцам за неудобствону или брать на себя обеспечение функционирования всего подвала а не только его части