«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься. Читать новость
вообще у оси в этой части должны быть очень широкие полномочия как у полноценного кондоминиума кто до этого принимал решение что магазин будет арендовать подвал в жилом доме? кск? акимат? так если ввели оси то жильцы дома на сходе имеют полное право расторгнут все отношения с предпринимателем и выгнать его просто потому что он им не удобен дом на полном обеспечении жильцов и подвал тоже завтра у предпринимателя проблемы начнутся он на лыжи встанет а магазин закроет. кто там будет за его частью подвала следить? совет дома должен ввести туда ИПшника конечно и должен быть договор что без схода жильцов ипэшник не имеет права кому то там передавать часть подвала в пользование а то пол подвала заграбастают и еще раздают коллегам по цеху в итоге изначально в подвале должен был быть ремонт обуви а потом бац там уже и пивнуха и продуктовый и чуть ли не стрип бар)
Цитата:
Имея бизнес, я заинтересован, чтобы с коммуникациями было все в порядке, поэтому давно содержу собственную службу, которая ими занимаемся.
ой какой меценат прям ещеб ты не содержал часть своего подвала в нормальном состоянии ты арендуешь подвал-будь добр содержи его из за тебя жильцы постоянно страдают то газель подъедет разгружаться то молодняк тусуется возле магаза врубая колонки магазин это обьект притяжения народа а почему бабушки на втором этаже должны страдать из за этого? по хорошему эти ИПешки у которых магазы и кафе на первых этажах должны еще и доплачивать жильцам за неудобство ну или брать на себя обеспечение функционирования всего подвала а не только его части
Я уже объяснял вам в другой ветке - нужно отличать слова журналиста и цитирование участников совещания. И в комментариях советую воздерживаться от оценочных слов. Оскорбления будем удалять. Комментируйте по фактам. И лучше - без капслока. Конкретно про конфликт в вашем ОСИ писали неоднократно. Старались опрашивать всех участников. В данном случае это статья о совещании в Палате предпринимателей. По проблеме, которая касается не только вашего дома. Почему не пригласили председателей ОСИ - вопрос к организаторам.
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