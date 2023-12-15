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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48200
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14511
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
#1
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Цитата:
если бизнесу принадлежат нежилые помещения, составляющие больше 30% площади дома, то как минимум у ОСИ должна быть обязанность ввести предпринимателя в совет дома.

Источник:



вообще у оси в этой части должны быть очень широкие полномочия как у полноценного кондоминиума
кто до этого принимал решение что магазин будет арендовать подвал в жилом доме? кск? акимат? так если ввели оси то жильцы дома на сходе имеют полное право расторгнут все отношения с предпринимателем и выгнать его просто потому что он им не удобен
дом на полном обеспечении жильцов и подвал тоже
завтра у предпринимателя проблемы начнутся он на лыжи встанет а магазин закроет. кто там будет за его частью подвала следить?
совет дома должен ввести туда ИПшника конечно и должен быть договор что без схода жильцов ипэшник не имеет права кому то там передавать часть подвала в пользование
а то пол подвала заграбастают и еще раздают коллегам по цеху в итоге изначально в подвале должен был быть ремонт обуви а потом бац там уже и пивнуха и продуктовый и чуть ли не стрип бар)


Цитата:
Имея бизнес, я заинтересован, чтобы с коммуникациями было все в порядке, поэтому давно содержу собственную службу, которая ими занимаемся.

Источник:


ой какой меценат прям
ещеб ты не содержал часть своего подвала в нормальном состоянии
ты арендуешь подвал-будь добр содержи его
из за тебя жильцы постоянно страдают
то газель подъедет разгружаться
то молодняк тусуется возле магаза врубая колонки
магазин это обьект притяжения народа
а почему бабушки на втором этаже должны страдать из за этого?
по хорошему эти ИПешки у которых магазы и кафе на первых этажах должны еще и доплачивать жильцам за неудобство
ну или брать на себя обеспечение функционирования всего подвала а не только его части
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:37
#2
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Журналисты молодцы!

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:09]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:43
#3
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Цитата:
abaika95:
права кому то там передавать часть подвала в пользование а то пол подвала заграбастают и еще раздают коллегам


[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:45
#4
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Неплохо

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:01]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:52
#5
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Цитата:
обесточивают видеокамеры» на объектах бизнеса, одним словом, стороны воюют.

Обычно жильцы в масках обестачивают провода, проводят диверсии, это правда.

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:06]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:54
#6
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Ну что ж, исправлю конечно, статья понравилась, правдивая

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:07]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:55
#7
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Исправляю коммент

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.12.2023 - 12:17]

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:01]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:58
#8
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Вообще то да, критика не нужна

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:02]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:01
#9
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Всех поздравляю, все хорошо

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:02]
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:12
#10
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Про математику исправлю, тут правда, из 11ти этажей, владеют одним?
Это верно, это 30 процентов.

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:04]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1988
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:25
#11
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Цитата:
111:
На страницах НГ ложь разрешена?

Я уже объяснял вам в другой ветке - нужно отличать слова журналиста и цитирование участников совещания. И в комментариях советую воздерживаться от оценочных слов. Оскорбления будем удалять.
Комментируйте по фактам. И лучше - без капслока.
Конкретно про конфликт в вашем ОСИ писали неоднократно. Старались опрашивать всех участников.
В данном случае это статья о совещании в Палате предпринимателей. По проблеме, которая касается не только вашего дома. Почему не пригласили председателей ОСИ - вопрос к организаторам.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:29
#12
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Цитата:
Тимур Гафуров:
уже объяснял вам в другой ветке - нужно отличать слова журналиста и цитирование участников совещания.

Согласен, не критикую

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:04]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:31
#13
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Старались опрашивать всех участников.

Спасибо за ответ

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:08]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34394
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 12:36
#14
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Цитата:
Рассказывали, что «доходит до того, что запрещают пользоваться канализацией, водными сетями,

Это правда, месяцами бизнес сидит без воды и канализации

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 13:05]
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