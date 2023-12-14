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Дантист:

С газом в стране полная анархия. В правительстве сначала рекомендовали всем переходить на газ, а то экология страдает, потом стали рекомендовать от него отказаться, а сейчас запретить требуют. Тем временем аким Рудного радуется строительству нового завода по производству сжиженного газа и всем опять рекомендует. Короче одна рука не ведает, что творит другая

Цитата:Полный бред! Каждый день происходят ДТП и гибнут люди и что? По вашему надо прекратить выпуск автомашин?