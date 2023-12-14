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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 21:12
#14341
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Блин, я его же малого знал, он бегал там в Дружбе, со своей сестренкой..
Как вообще так может произойти?
Нажметдин забрал его в Россию, для лучшей жизни и?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 21:14
#14342
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Первый сын моей сестры, от первого брака.
Дамир, его отец то, тут отслужил, ну он младше меня, пацан огонь..
И вот теперь да..

[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 21:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 23:44
#14343
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Цитата:
Гога:
А кто это ?

Сам же знаешь, это те, кто отправляет умирать 18ти летних юнцов, это те, которые говорят, победа будет за ними, это те, у кого ни какой член семьи не пропал без вести на этой бойне, как у меня..
И теперь что?
Что я должен думать о таких, которые послали пацанят на смерть?
Ты например, отдал бы своих детей на СВО?
Да никто из вас этого не сделает.
А мой зять отдал своего Служению Родине, но никак не погибать в чужой стране за вашего Безумца..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:04
#14344
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Ну кто еще скажет, что посылать 18ти летних на СВО, это круто?
Кто то из таких сдал туда своих детей?
Эх блин, российская пропаганда..
У кого из вас пропал на СВО свой ребенок или племянник, как у меня?
И да вообще, у кого то ребенок воюет на СВО?
У кого?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:06
#14345
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Стыдно?
Тот же уид, алекс, Добринцов, какие то русские патриоты с Германии, спонсоры, пишу на русском ники, по другому не могу, поддерживающие эту бойню, это как, нормально, когда за вас погибают или пропадают без вести, как мой 18ти летний племянник?
Где ваши дети, почему не на СВО?
Вы поможете найти моего племянника?
Отправите семье русского Героя помощь?

[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 00:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:15
#14346
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Эх..
Блин.
Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей, хотя бы о том, что он взят в плен.
А вы, zпатриоты, думаете что это просто какая то компьютерная игра?
Что когда вы отправляете на бойню чужих детей, это нормально?
Это еще раз, это Безумие, отправить моего племянника на эту бойню, но в то же время, сохранять жизнь своих сыновей, внуков..
Это откровенный геноцид своего же русского народа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:19
#14347
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Я бросил форум НГ, из за такого падлеца 111го..
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников, которые гибнут за ваше тщеславие, за вашу преданность Безумцу..
Тогда как у вас, ни один ребенок не погиб и не пропал без вести!
Я что ли виноват, что вы хотите войны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:21
#14348
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:27
#14349
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:28
#14350
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---Да когда же этот бред прекратится на полях форума?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:32
#14351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сам же знаешь,

----Не , такую фамилию не знаю .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:35
#14352
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:50
#14353
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Цитата:
111:

Гога:Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .------***111 Снова враки .Врать то не надо, хорошо?Т ы был сиротой?У нас эта власть тогда отобрала дом..--***-------------Причем тут твой дом ? Ясно же написал , что в то время сирот определяли в детский дом . А врут у тебя все , кроме тебя . В свое время работал в этой сфере , и знаю все изнутри . Все сироты определялись с 7 лет в интернат .И милиция в те года сразу бы забрала , ночевавшего на вокзале . Так что это тебе не надо врать .Инспекция по делам несовершеннолетних работала хорошо .
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:53
#14354
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Цитата:
111:
Так что Таноми, поможешь?

----Вот интересно , чего опять плачешься? Тебе жалко самому выложить эту сумму и помочь родственникам ? Или боль только на словах , а не на деле ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 01:03
#14355
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Цитата:
111:
А мой зять отдал своего Служению Родине, но никак не погибать в чужой стране за вашего Безумца..

-----Что же ты раньше не уберег ? :-x
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Страница 957 из 958«1...955956957958»
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