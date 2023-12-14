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Цитата:Гога:Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .------***111 Снова враки .Врать то не надо, хорошо?Т ы был сиротой?У нас эта власть тогда отобрала дом..--***-------------Причем тут твой дом ? Ясно же написал , что в то время сирот определяли в детский дом . А врут у тебя все , кроме тебя . В свое время работал в этой сфере , и знаю все изнутри . Все сироты определялись с 7 лет в интернат .И милиция в те года сразу бы забрала , ночевавшего на вокзале . Так что это тебе не надо врать .Инспекция по делам несовершеннолетних работала хорошо .