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«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48198
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3664
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:43
Цитата:
Эти практики во всём мире одинаковы. Каков контингент, такие и клопы с тараканами и никакой дезинфекцией их не вытравить. А детский сад скорее всего для их детей. Разве было бы лучше если бы их дети в обычный детский садик этих насекомых потащили? Скорее всего негласно все с этим смирились, да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя. Не будешь же после дезинфекции , после каждого выхода в город всю одежду ещё выжаривать а женщина , которая жалуется , видимо недавно там. для неё это пока в диковинку. Вот окна действительно нужно делать!
Артем Марусич:
Худшие практики
Худшие практики
Эти практики во всём мире одинаковы. Каков контингент, такие и клопы с тараканами и никакой дезинфекцией их не вытравить. А детский сад скорее всего для их детей. Разве было бы лучше если бы их дети в обычный детский садик этих насекомых потащили? Скорее всего негласно все с этим смирились, да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя. Не будешь же после дезинфекции , после каждого выхода в город всю одежду ещё выжаривать а женщина , которая жалуется , видимо недавно там. для неё это пока в диковинку. Вот окна действительно нужно делать!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3664
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:46
Цитата:
Этих сначала в приёмник -распределитель , а потом на Мауленова, только там пить нельзя, они быстро оттуда сбегают. А чтобы попасть на Кобланды батыра 37, ещё похлопотать надо.
111:
замерзает, или спит в подъезде
замерзает, или спит в подъезде
Этих сначала в приёмник -распределитель , а потом на Мауленова, только там пить нельзя, они быстро оттуда сбегают. А чтобы попасть на Кобланды батыра 37, ещё похлопотать надо.
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 11:22
Цитата:
Можно. Джентрификация. Начать хотябы с того, что не создавать гетто самим. Маленькие комнаты можно отдать под бизнес, а на вырученные средства - улучшить условия жизни тех, кто ранее занимал эти помещения - раз это одни из самых бедных жителей - разместить их в новостройке, с рабочими людьми.
За создание гетто и разведение антисанитарии чиновников наказать, новых обучить или привезти и назначить.
К нам предприниматели прут аж через забор перелазят, многим нужна инфраструктура не для поезда и грузовика, а для своего мягкого места и адреса для регистрации бизнеса, запихать в этот кабинет 10-20 релацииующихся компаний по 10-20 тысячь в месяц пусть платят, вот и 100-400 тысячь на аренду. Еще и на ЗП уборщика и сортировщика почты останется, как раз добавить рабочих людей в это здание.
Повторять до получения ожидаемого результата…
…PROFIT!
saba:
да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя.
да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя.
Можно. Джентрификация. Начать хотябы с того, что не создавать гетто самим. Маленькие комнаты можно отдать под бизнес, а на вырученные средства - улучшить условия жизни тех, кто ранее занимал эти помещения - раз это одни из самых бедных жителей - разместить их в новостройке, с рабочими людьми.
За создание гетто и разведение антисанитарии чиновников наказать, новых обучить или привезти и назначить.
К нам предприниматели прут аж через забор перелазят, многим нужна инфраструктура не для поезда и грузовика, а для своего мягкого места и адреса для регистрации бизнеса, запихать в этот кабинет 10-20 релацииующихся компаний по 10-20 тысячь в месяц пусть платят, вот и 100-400 тысячь на аренду. Еще и на ЗП уборщика и сортировщика почты останется, как раз добавить рабочих людей в это здание.
Повторять до получения ожидаемого результата…
…PROFIT!
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 11:43
Цитата:
Эти практики отличаются не то что от страны к стране, а даже от города к городу и от квартала к кварталу. Я в США нашел город, где живет 200тысячь народу (почти как в Костанае) и нет никаких гетто.
Тут есть законы и застройщик к примеру, который строит жилье для сдачи в аренду, не может сдать определенное кол-во квартир людям, которые зарабатывают больше определенной суммы в год (за очень дешего), при этом остальные, должны зарабатывать больше определенной суммы.
Да, арендное жилье из за этого стоит чуть дороже (ведь дешевое жилье для одной из квартир (или домов), должны спонсировать остальные), но зато у всех в городе есть возможность жить в хороших условиях, город занимает лидирующие позиции в разных опросах по уровню счастья и постоянно растет.
saba:
Эти практики во всём мире одинаковы.
Эти практики во всём мире одинаковы.
Эти практики отличаются не то что от страны к стране, а даже от города к городу и от квартала к кварталу. Я в США нашел город, где живет 200тысячь народу (почти как в Костанае) и нет никаких гетто.
Тут есть законы и застройщик к примеру, который строит жилье для сдачи в аренду, не может сдать определенное кол-во квартир людям, которые зарабатывают больше определенной суммы в год (за очень дешего), при этом остальные, должны зарабатывать больше определенной суммы.
Да, арендное жилье из за этого стоит чуть дороже (ведь дешевое жилье для одной из квартир (или домов), должны спонсировать остальные), но зато у всех в городе есть возможность жить в хороших условиях, город занимает лидирующие позиции в разных опросах по уровню счастья и постоянно растет.
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 14.12.23 - 21:20
Цитата:
Цитата:
----Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .Снова враки .
111:
Я с 9ти лет сирота,
Я с 9ти лет сирота,
Цитата:
111:
но меня никто не заселял в какой то там центр..
но меня никто не заселял в какой то там центр..
----Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .Снова враки .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34377
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 14.12.23 - 22:24
Цитата:
Врать то не надо, хорошо?
Ты был сиротой?
У нас эта власть тогда отобрала дом..
[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 22:25]
Гога:
Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .Снова враки .
Не надо сказки рассказывать ! В 1979 году ещё была Советская власть , и сирот сразу отправляли в детдом .Снова враки .
Врать то не надо, хорошо?
Ты был сиротой?
У нас эта власть тогда отобрала дом..
[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 22:25]
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 15.12.23 - 00:39
Цитата:
----Отвечаю во Флуде
111:
Врать то не надо, хорошо? Ты был сиротой? У нас эта власть тогда отобрала дом..
Врать то не надо, хорошо? Ты был сиротой? У нас эта власть тогда отобрала дом..
----Отвечаю во Флуде
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