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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 21:12
Блин, я его же малого знал, он бегал там в Дружбе, со своей сестренкой..
Как вообще так может произойти?
Нажметдин забрал его в Россию, для лучшей жизни и?
Как вообще так может произойти?
Нажметдин забрал его в Россию, для лучшей жизни и?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 21:14
Первый сын моей сестры, от первого брака.
Дамир, его отец то, тут отслужил, ну он младше меня, пацан огонь..
И вот теперь да..
[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 21:32]
Дамир, его отец то, тут отслужил, ну он младше меня, пацан огонь..
И вот теперь да..
[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 21:32]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 23:44
Цитата:
Сам же знаешь, это те, кто отправляет умирать 18ти летних юнцов, это те, которые говорят, победа будет за ними, это те, у кого ни какой член семьи не пропал без вести на этой бойне, как у меня..
И теперь что?
Что я должен думать о таких, которые послали пацанят на смерть?
Ты например, отдал бы своих детей на СВО?
Да никто из вас этого не сделает.
А мой зять отдал своего Служению Родине, но никак не погибать в чужой стране за вашего Безумца..
Гога:
А кто это ?
А кто это ?
Сам же знаешь, это те, кто отправляет умирать 18ти летних юнцов, это те, которые говорят, победа будет за ними, это те, у кого ни какой член семьи не пропал без вести на этой бойне, как у меня..
И теперь что?
Что я должен думать о таких, которые послали пацанят на смерть?
Ты например, отдал бы своих детей на СВО?
Да никто из вас этого не сделает.
А мой зять отдал своего Служению Родине, но никак не погибать в чужой стране за вашего Безумца..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:04
Ну кто еще скажет, что посылать 18ти летних на СВО, это круто?
Кто то из таких сдал туда своих детей?
Эх блин, российская пропаганда..
У кого из вас пропал на СВО свой ребенок или племянник, как у меня?
И да вообще, у кого то ребенок воюет на СВО?
У кого?
Кто то из таких сдал туда своих детей?
Эх блин, российская пропаганда..
У кого из вас пропал на СВО свой ребенок или племянник, как у меня?
И да вообще, у кого то ребенок воюет на СВО?
У кого?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:06
Стыдно?
Тот же уид, алекс, Добринцов, какие то русские патриоты с Германии, спонсоры, пишу на русском ники, по другому не могу, поддерживающие эту бойню, это как, нормально, когда за вас погибают или пропадают без вести, как мой 18ти летний племянник?
Где ваши дети, почему не на СВО?
Вы поможете найти моего племянника?
Отправите семье русского Героя помощь?
[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 00:09]
Тот же уид, алекс, Добринцов, какие то русские патриоты с Германии, спонсоры, пишу на русском ники, по другому не могу, поддерживающие эту бойню, это как, нормально, когда за вас погибают или пропадают без вести, как мой 18ти летний племянник?
Где ваши дети, почему не на СВО?
Вы поможете найти моего племянника?
Отправите семье русского Героя помощь?
[Исправлено: 111, 15.12.2023 - 00:09]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:15
Эх..
Блин.
Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей, хотя бы о том, что он взят в плен.
А вы, zпатриоты, думаете что это просто какая то компьютерная игра?
Что когда вы отправляете на бойню чужих детей, это нормально?
Это еще раз, это Безумие, отправить моего племянника на эту бойню, но в то же время, сохранять жизнь своих сыновей, внуков..
Это откровенный геноцид своего же русского народа..
Блин.
Я вот почти поминки делаю, потому как уже пол года, нет вестей, хотя бы о том, что он взят в плен.
А вы, zпатриоты, думаете что это просто какая то компьютерная игра?
Что когда вы отправляете на бойню чужих детей, это нормально?
Это еще раз, это Безумие, отправить моего племянника на эту бойню, но в то же время, сохранять жизнь своих сыновей, внуков..
Это откровенный геноцид своего же русского народа..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:19
Я бросил форум НГ, из за такого падлеца 111го..
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников, которые гибнут за ваше тщеславие, за вашу преданность Безумцу..
Тогда как у вас, ни один ребенок не погиб и не пропал без вести!
Я что ли виноват, что вы хотите войны?
Да вам просто стыдно, стыдно за то, что вы делаете, отправляя на эту бойню моих племянников, которые гибнут за ваше тщеславие, за вашу преданность Безумцу..
Тогда как у вас, ни один ребенок не погиб и не пропал без вести!
Я что ли виноват, что вы хотите войны?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:21
Ну теперь найдите его!
Скептик думаю будет в первых рядах, ведь помочь русскому Герою, это для него честь?
Так или нет?
Скептик думаю будет в первых рядах, ведь помочь русскому Герою, это для него честь?
Так или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:27
Ладно, понятно пока, ночь на дворе, но завтра думаю поможете, не ради меня, а ради поиска русского Героя, там что стер, чтоб не было рекламы счет, заново скопирую, в личку, кто желает помочь русской семье в поисках моего племянника..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:28
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:32
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:35
Кстати Таноми, тоже ждем от тебя, как русской патриотки помощь, ведь там нужно много денег, и своим и врагам, чтобы найти его или хотя бы тело.
По последним данным, это около 30-40 тысяч американских долларов.
Так что Таноми, поможешь?
По последним данным, это около 30-40 тысяч американских долларов.
Так что Таноми, поможешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 00:53
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.12.23 - 01:03
Комментарий проходит проверку.
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