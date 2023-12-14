Отправлено: - 23:44

Гога:

А кто это ?

Цитата:Сам же знаешь, это те, кто отправляет умирать 18ти летних юнцов, это те, которые говорят, победа будет за ними, это те, у кого ни какой член семьи не пропал без вести на этой бойне, как у меня..И теперь что?Что я должен думать о таких, которые послали пацанят на смерть?Ты например, отдал бы своих детей на СВО?Да никто из вас этого не сделает.А мой зять отдал своего Служению Родине, но никак не погибать в чужой стране за вашего Безумца..