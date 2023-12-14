НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48198
Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
Отправлено: 14.12.23 - 21:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До прибытия подразделений ДЧС был госпитализирован помощник продавца 2003 года рождения. Молодой мужчина получил ожоги тела 70-75%, его состояние оценивается как тяжелое. Женщина, 1995 года рождения получила незначительные ожоги ног.
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
562
Re: Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае....
Отправлено: 14.12.23 - 21:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ф-физика. Я даже аэрозольные баллоны в тени держу, газовый к печи прислонить, ну я не знаю. Ну, что сказать? Даже не знаю на каком этапе нужно было технику безопасности довести.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34368
Re: Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае....
Отправлено: 14.12.23 - 21:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут понятно, названа и Тандырка и то, что произошел взрыв, а не бязь, то есть хлопок..
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
95
Re: Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае....
Отправлено: 14.12.23 - 21:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может им и говорили, что так делать нельзя, но некоторые считают, что соблюдать всякие формальности - это только для бумажки нужно, а в реальной жизни некогда всякой чепухой заниматься. Как-то вызвала мастера проверить вентиляцию в ванной, пришёл, покумекал, смотрю - зажигает спичку и хочет поднести к вентиляционному отверстию. Я как гаркну - вы что! Он сердито - тягу проверяю! Ну вот что ты скажешь о таком "мастере"? А небось знал, что так нельзя.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34368
Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
Отправлено: 14.12.23 - 21:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипповна:
Как-то вызвала мастера проверить вентиляцию в ванной, пришёл, покумекал, смотрю - зажигает спичку и хочет поднести

Вам не знакомы законы физики?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9160
Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
Отправлено: 14.12.23 - 22:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вам не знакомы законы физики?

--- Ну ка , расскажи ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9160
Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
Отправлено: 14.12.23 - 22:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1156
Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Мужчина получил сильные ожоги
Отправлено: 14.12.23 - 22:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С газом в стране полная анархия. В правительстве сначала рекомендовали всем переходить на газ, а то экология страдает, потом стали рекомендовать от него отказаться, а сейчас запретить требуют. Тем временем аким Рудного радуется строительству нового завода по производству сжиженного газа и всем опять рекомендует. Короче одна рука не ведает, что творит другая

[Исправлено: Дантист, 14.12.2023 - 22:15]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS