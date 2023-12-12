Отправлено: - 20:58

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Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли. Написано то, что было, от кого получаю сейчас угрозы, от вашего пользователя и его друзей. Могу доказать, но вы и доказательства стерли. Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением? Я то там в принципе ничего такого не сказал, ну назвал это дебилизмом, воевать против своего же коллектива так сказать в реальной жизни.

Цитата:почему заходить на форум противно? где этот присутствует..в том числе , не считая самого форума,потому что ноет и ноет в вопросах редакции один и тот же.жалуется. плачет.спасите , помогите .хулиганы зрения лишают.ему отвечает ГР , он кланяется в ноги потом.спасибо мол большое, как вы правы как всегда.в данном случае вопрос двух комментариев ,раздул, у него такие фантазии,что у здорового человека и в мыслях возникнуть не может.ну скажите раз и навсегда, ГР, вопросы по удаленным комментариям только в личку.остальные будут 100 процентов удалены.или силы воли не хватает?.в конце концов это в соглашении записано.