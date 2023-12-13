Отправлено: - 11:22

saba:

да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя.



Цитата:Можно. Джентрификация. Начать хотябы с того, что не создавать гетто самим. Маленькие комнаты можно отдать под бизнес, а на вырученные средства - улучшить условия жизни тех, кто ранее занимал эти помещения - раз это одни из самых бедных жителей - разместить их в новостройке, с рабочими людьми.За создание гетто и разведение антисанитарии чиновников наказать, новых обучить или привезти и назначить.К нам предприниматели прут аж через забор перелазят, многим нужна инфраструктура не для поезда и грузовика, а для своего мягкого места и адреса для регистрации бизнеса, запихать в этот кабинет 10-20 релацииующихся компаний по 10-20 тысячь в месяц пусть платят, вот и 100-400 тысячь на аренду. Еще и на ЗП уборщика и сортировщика почты останется, как раз добавить рабочих людей в это здание.Повторять до получения ожидаемого результата……PROFIT!