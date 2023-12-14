Re: Четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае....

Отправлено: - 21:38

Может им и говорили, что так делать нельзя, но некоторые считают, что соблюдать всякие формальности - это только для бумажки нужно, а в реальной жизни некогда всякой чепухой заниматься. Как-то вызвала мастера проверить вентиляцию в ванной, пришёл, покумекал, смотрю - зажигает спичку и хочет поднести к вентиляционному отверстию. Я как гаркну - вы что! Он сердито - тягу проверяю! Ну вот что ты скажешь о таком "мастере"? А небось знал, что так нельзя.