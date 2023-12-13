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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.12.23 - 23:10
#14326
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Цитата:
Kairat stayer:

Число бедных в Казахстане побило многолетний рекорд.«В III квартале показатель вырос на 9% ко II кварталу 2023 года и превысил 1,1 млн человек.Речь о самом высоком значении по крайней мере с начала 2011-го, почти за 13 лет»
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
353
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 00:01
#14327
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Цитата:
КГСПС:
Число бедных в Казахстане побило многолетний рекорд

какая замечательная информация!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3664
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 10:29
#14328
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Цитата:
Карачун:
какая замечательная информация!

Но одновременно и печальная!
А вот информация трагическая.
По данным американской разведки ( специально выделил для Алекса и Скептика, чтобы они с лёгкой душой не поверили) потери российской армии с начала боевых действий в Украине составили 315000 человек. Я думаю с украинской стороны не меньше. Напомню по официальным данным ЛДНР в 2021 году на Донбассе погибло 75 человек. Если брать во внимание речь Путина сразу после вторжения, что начали СВО, чтобы прекратить издевательство над народом Донбасса, можно спросить , стоило оно этого?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 10:43
#14329
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Цитата:
saba:
стоило оно этого

Конечно стоило и стоит..
Ведь не их дети погибли и будут гибнуть.
Они спокойны как удавы, безопасно находясь у нас в Казахстане, как впрочем и российские пропагандисты, у которых от армии бронь и которые призывают погибать за Путина..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 10:49
#14330
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Цитата:
saba:
потери российской армии с начала боевых действий в Украине составили 315000

Это не считая сепаратистов с ДНР и ЛНР и около сотни тысяч заключенных..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 16:39
#14331
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 16:41
#14332
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 17:19
#14333
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Ну и первые потери на СВО уже моих родственников.
Сын моей двоюродной сеструхи..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 17:21
#14334
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Какая zпатриотическая мразь послала моего племянника погибать за Путина?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 20:19
#14335
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Господа, или товарищи z-патриоты, кто нибудь скажет, за что погиб мой племянник, первый сын у моей двоюродной сестры Надьки, с Камыстинского района?
Срочник, которому предоставили выбор, или подписать контракт, или на яму в каком нибудь Зайцево и мучительную смерть?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 20:22
#14336
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Практически так же погиб и 19ти летний Андрей Лажиев, срочник, просто так, отказавшись подписать контракт..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 20:30
#14337
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Когда нибудь, те, кто посылал чьих то детей на эту бойню, если кто то начнет терять своих детей, задумается об этой бойне, что развязал Безумец..
Но проблема, что детей они своих, от туда отмажут и их дети не пойдут даже служить срочную, как сын моей сестры..
Конечно, мобилизация не нужна, как сказал сегодня Безумец, потому что они пытками заставляют срочников подписывать контракт и ломают молодых пацанов идти на штурм..

[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 20:31]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.12.23 - 20:48
#14338
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Ладно, не будем зараннее хоронить племянника, есть еще пару процентов из тысячи, что ему повезло и он не гниет где то под Авдеевкой, а взят допустим в плен..
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