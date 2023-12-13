Число бедных в Казахстане побило многолетний рекорд.«В III квартале показатель вырос на 9% ко II кварталу 2023 года и превысил 1,1 млн человек.Речь о самом высоком значении по крайней мере с начала 2011-го, почти за 13 лет»
Но одновременно и печальная! А вот информация трагическая. По данным американской разведки ( специально выделил для Алекса и Скептика, чтобы они с лёгкой душой не поверили) потери российской армии с начала боевых действий в Украине составили 315000 человек. Я думаю с украинской стороны не меньше. Напомню по официальным данным ЛДНР в 2021 году на Донбассе погибло 75 человек. Если брать во внимание речь Путина сразу после вторжения, что начали СВО, чтобы прекратить издевательство над народом Донбасса, можно спросить , стоило оно этого?
Конечно стоило и стоит.. Ведь не их дети погибли и будут гибнуть. Они спокойны как удавы, безопасно находясь у нас в Казахстане, как впрочем и российские пропагандисты, у которых от армии бронь и которые призывают погибать за Путина..
Господа, или товарищи z-патриоты, кто нибудь скажет, за что погиб мой племянник, первый сын у моей двоюродной сестры Надьки, с Камыстинского района? Срочник, которому предоставили выбор, или подписать контракт, или на яму в каком нибудь Зайцево и мучительную смерть?
Когда нибудь, те, кто посылал чьих то детей на эту бойню, если кто то начнет терять своих детей, задумается об этой бойне, что развязал Безумец.. Но проблема, что детей они своих, от туда отмажут и их дети не пойдут даже служить срочную, как сын моей сестры.. Конечно, мобилизация не нужна, как сказал сегодня Безумец, потому что они пытками заставляют срочников подписывать контракт и ломают молодых пацанов идти на штурм..
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