Re: Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате

Отправлено: - 19:08

второй день уже 25-27 градусов погода

что у них там шланги оттаять не могут? а тротуары во льду тут какой шланг виноват?



аким города в отпуск ушел и как будто весь акимат на все шланг забил

мусорки переполнены

дороги нечищеные

жители микрорайонов каждый день вылазят видео президенту записывать чтобы их не сносили

жундубаеву как с отпуска выйдет надо всех разогнать в акимате

они без него палец о палец ударить не могут