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≡ Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48197
Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
Отправлено: 14.12.23 - 18:48
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Жалобы на переполненные мусорные площадки, под которыми иногда не видно даже контейнеров, в последние дни сыпались в редакцию в небывалом количестве. Костанайцы регулярно сообщают о проблемах с вывозом мусора, но эта неделя побила все рекорды.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
528
Re: Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
Отправлено: 14.12.23 - 18:48
#1
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как всегда зима пришла неожиданно. И опять погода виновата
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
171
Re: Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
Отправлено: 14.12.23 - 19:01
#2
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весь прикол в том что тазалык вывозит мусор который в контейнерах, а то что навалено рядом их не волнует
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14509
Re: Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
Отправлено: 14.12.23 - 19:08
#3
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второй день уже 25-27 градусов погода
что у них там шланги оттаять не могут? а тротуары во льду тут какой шланг виноват?

аким города в отпуск ушел и как будто весь акимат на все шланг забил
мусорки переполнены
дороги нечищеные
жители микрорайонов каждый день вылазят видео президенту записывать чтобы их не сносили
жундубаеву как с отпуска выйдет надо всех разогнать в акимате
они без него палец о палец ударить не могут
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3664
Re: Почему Костанай утопает в мусоре, объяснили в акимате
Отправлено: 14.12.23 - 19:43
#4
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Цитата:
abaika95:
жундубаеву как с отпуска выйдет надо всех разогнать в акимате

И Ильяса в помощники взять, может критиковать перестанет ;-)
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