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В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48196
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 13.12.23 - 13:36
Аварии и сбои в теплосетях, которые начались из-за резкого наступления холодов, сразу стали одной из самых насущных проблем и обсуждаемых тем у казахстанцев. Журналисты выяснили, что пишут и предлагают делать эксперты отрасли.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3661
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 14.12.23 - 09:22
Цитата:
Всё это одно и то же , что с с/х товаропроизводителями или яркий пример тоже Костанайский автовокзал пока работает, деньгу гребём, как начало давать сбои так "Караул, куда государство смотрит". Опять таки вопрос, нужны ли нам эти огромные ТЭЦ, с километрами труб или перейти на схему с маленьким блочными котельными.
ACROS:
то они взвыли и стали лоббировать и шантажировать власть о привлечении денег,
то они взвыли и стали лоббировать и шантажировать власть о привлечении денег,
Всё это одно и то же , что с с/х товаропроизводителями или яркий пример тоже Костанайский автовокзал пока работает, деньгу гребём, как начало давать сбои так "Караул, куда государство смотрит". Опять таки вопрос, нужны ли нам эти огромные ТЭЦ, с километрами труб или перейти на схему с маленьким блочными котельными.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 975
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 14.12.23 - 10:55
Количество вакансий и зарплаты.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5358
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 14.12.23 - 14:52
saba:
твердят с/х товаропроизводителям отходить от пшеницы,[/quote
Диверсификация - это глупость, придуманная каким то чиновником, для оправдания своего ничегониделания для продвижения казахской пшеницы сильных и твёрдых сортов ( не зря при Союзе определили именно это место для целины и именно для возделывания таких сортов пшеницы) - производство пшеницы при грамотном ведении севооборота - нисколько не влияет на почву и её плодородие и на самое ценное в почве - гумусный слой.
Система земледелия для целинных и залежных земель, разработанная Т.С. Мальцевым и продолженная и дополненная уже как влагосберегающая технология А.И. Бараевым и его учеником М.Сулемейновым полностью соответствует ведению полеводства для нашей лесо-степной-засушливой зоне.
Задача правительства и в том числе и этого Назарбаева все эти 30 лет была и есть - поддержка отечественных сельхпроизводителей всем необходимым, в том числе и субсидиями, что ими была полностью ПРОВАЛЕНА.
В стране НЕТ чёткой и продуманной системы ведения селхозпроизводства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Кругом начиная с министра - сплошь ДИЛЕТАНТЫ и временщики поставленные определённой финансово-промышленной группой для решения своих, узких задач. Так что не вижу у вас основании БЛАГОДАРИТЬ за что то бывшего ЕБЛН. Это в первую очередь - его провал, как руководителя государства.
Кстати, что бы вы знали: - 42-43 % бюджета Евросоюза расходуется на сельское хозяйство, у нас в Казахстане всего 5 % - это по поводу вашей насмешки над "колхозниками" и требовании субсидии.
И по поводу получаемых субсидии: - в Казахстане их получают и БАНКИРЫ и операторы сотовой связи и машиностроители. и нефтянники и торговые дома с ритейлерами, и перевозчики грузов и владельцы автопассажирских предприятии и предприятия ЖКХ (газ, вода, тепло - субсидируется) - ( даже ваше городское ГАВНО по трубам канализации - то же субсидируется).
[Исправлено: ACROS, 14.12.2023 - 16:29]
твердят с/х товаропроизводителям отходить от пшеницы,[/quote
Диверсификация - это глупость, придуманная каким то чиновником, для оправдания своего ничегониделания для продвижения казахской пшеницы сильных и твёрдых сортов ( не зря при Союзе определили именно это место для целины и именно для возделывания таких сортов пшеницы) - производство пшеницы при грамотном ведении севооборота - нисколько не влияет на почву и её плодородие и на самое ценное в почве - гумусный слой.
Система земледелия для целинных и залежных земель, разработанная Т.С. Мальцевым и продолженная и дополненная уже как влагосберегающая технология А.И. Бараевым и его учеником М.Сулемейновым полностью соответствует ведению полеводства для нашей лесо-степной-засушливой зоне.
Задача правительства и в том числе и этого Назарбаева все эти 30 лет была и есть - поддержка отечественных сельхпроизводителей всем необходимым, в том числе и субсидиями, что ими была полностью ПРОВАЛЕНА.
В стране НЕТ чёткой и продуманной системы ведения селхозпроизводства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Кругом начиная с министра - сплошь ДИЛЕТАНТЫ и временщики поставленные определённой финансово-промышленной группой для решения своих, узких задач. Так что не вижу у вас основании БЛАГОДАРИТЬ за что то бывшего ЕБЛН. Это в первую очередь - его провал, как руководителя государства.
Кстати, что бы вы знали: - 42-43 % бюджета Евросоюза расходуется на сельское хозяйство, у нас в Казахстане всего 5 % - это по поводу вашей насмешки над "колхозниками" и требовании субсидии.
И по поводу получаемых субсидии: - в Казахстане их получают и БАНКИРЫ и операторы сотовой связи и машиностроители. и нефтянники и торговые дома с ритейлерами, и перевозчики грузов и владельцы автопассажирских предприятии и предприятия ЖКХ (газ, вода, тепло - субсидируется) - ( даже ваше городское ГАВНО по трубам канализации - то же субсидируется).
[Исправлено: ACROS, 14.12.2023 - 16:29]
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 8
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 14.12.23 - 16:03
Цитата:
Цитата:
Технология No-Till применяется в области ?
ACROS:
Цитата:
ACROS:
истема земледелия для целинных и залежных земель, разработанная Т.С. Мальцевым и продолженная и дополненная уже как влагосберегающая технология А.И. Бараевым и его учеником М.Сулемейновым полностью соответствует ведению полеводства для нашей лесо-степной-засушливой зоне.
истема земледелия для целинных и залежных земель, разработанная Т.С. Мальцевым и продолженная и дополненная уже как влагосберегающая технология А.И. Бараевым и его учеником М.Сулемейновым полностью соответствует ведению полеводства для нашей лесо-степной-засушливой зоне.
Технология No-Till применяется в области ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5358
Re: В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что...
Отправлено: 14.12.23 - 16:42
Цитата:
Коллеги с северной части, с более плодородных земель, чем у нас, южан ( Фёдоровка, Карабалык, Узунколь) вроде как применяют нулевую технологию, но что бы были сверхвыдающие результаты у них я не слышал. На тех землях и без этих технологии они получают 25-30 ц/га в средние года.
simkst:
Технология No-Till применяется
Технология No-Till применяется
Коллеги с северной части, с более плодородных земель, чем у нас, южан ( Фёдоровка, Карабалык, Узунколь) вроде как применяют нулевую технологию, но что бы были сверхвыдающие результаты у них я не слышал. На тех землях и без этих технологии они получают 25-30 ц/га в средние года.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 8
В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 14.12.23 - 16:53
Цитата:
А себестоимость тонны зерна у кого ниже/меньше ?
ACROS:
они получают 25-30 ц/га в средние года.
они получают 25-30 ц/га в средние года.
А себестоимость тонны зерна у кого ниже/меньше ?
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