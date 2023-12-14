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≡ "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48196
"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
Отправлено: 14.12.23 - 14:09
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В доме достроен пятый этаж, проведен ремонт и 40 квартир выкупило государство. По задумке властей, теперь бюджет не будет инвестировать в строительство арендного жилья, а переключится на выкуп квартир для очередников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34358
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 14:09
#1
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Хороший бизнес тогда по Рудному был у чиновников.
В моем дворе две пятиэтажки разобрали и в Астану увезли.
А этот молодец, взял себе не знаю сколько, пять или семь многоэтажек, и хорошо продал государству.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5358
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 14:26
#2
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Цитата:
111:


31 коробочек с ключами насчитал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14508
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 16:02
#3
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Цитата:
Оно не совсем было заброшенным, владельцем был Анатолий Зуев (с 2000 по 2004 год аким Рудного - "НГ"), он использовал этот дом, как склад, хотя вообще в свое время его строили, как общежитие

Источник:


что мешало зуеву переделать свой огромный склад под дом для горожан раньше? и откуда вообще у акима целый дом во владении оказался? антикор не хочет проверить? когда он приобретен бывшим акимом, на какие средства? что хранил на этом складу? сколько очередников было с 2000го по 2004 год в бытность акимом города зуевым и сколько жилья предоставлялось тогда?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1341
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 16:03
#4
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Виктор зачем снял галстук,глядя на шефа? Архимед, в этом плане,всегда красавчик был,с иголочки. А Кумар часто без и это не оч красиво. Всё-таки такое торжественное событие и вообще без галстука не оч смотрится руководитель такого уровня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34358
"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
Отправлено: 14.12.23 - 16:20
#5
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Цитата:
abaika95:
когда он приобретен бывшим акимом, на какие средства? что хранил на этом складу? сколько очередников было с 2000го

Там много чего, гостиница, магазины, рядом с ними две были четырех или пятиэтажки еще, тоже его, детсад не помню чей, то ли Денинга, то ли Зуева.
Но мне Зуев нравился, настоящий коммерсант..
У него много чему можно было поучиться.
Девятиэтажка вот на Ленина не знаю чья, то ли 213, то ли 215..
Но тоже думаю в хороших руках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34358
"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
Отправлено: 14.12.23 - 16:23
#6
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А рядом со 107 домом, Горняков 47, этот тоже его?
Кстати он не разобрал дома по кирпичикам и на том спасибо.
А государство не обеднеет, если скупит у него по рыночной цене.

[Исправлено: 111, 14.12.2023 - 16:26]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
500
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 16:59
#7
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Как сказал внук Брежнева в 90 году:
- Вы за тридцать лет покрасить не сможете, то что мой дед построил.
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