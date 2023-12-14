Отправлено: - 16:20

abaika95:

когда он приобретен бывшим акимом, на какие средства? что хранил на этом складу? сколько очередников было с 2000го

Цитата:Там много чего, гостиница, магазины, рядом с ними две были четырех или пятиэтажки еще, тоже его, детсад не помню чей, то ли Денинга, то ли Зуева.Но мне Зуев нравился, настоящий коммерсант..У него много чему можно было поучиться.Девятиэтажка вот на Ленина не знаю чья, то ли 213, то ли 215..Но тоже думаю в хороших руках.