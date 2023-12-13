В Казахстане холодно, энергосистема не выдерживает. Что предлагают эксперты?
Отправлено: 14.12.23 - 14:52
saba:
твердят с/х товаропроизводителям отходить от пшеницы,[/quote
Диверсификация - это глупость, придуманная каким то чиновником, для оправдания своего ничегониделания для продвижения казахской пшеницы сильных и твёрдых сортов ( не зря при Союзе определили именно это место для целины и именно для возделывания таких сортов пшеницы) - производство пшеницы при грамотном ведении севооборота - нисколько не влияет на почву и её плодородие и на самое ценное в почве - гумусный слой.
Система земледелия для целинных и залежных земель, разработанная Т.С. Мальцевым и продолженная и дополненная уже как влагосберегающая технология А.И. Бараевым и его учеником М.Сулемейновым полностью соответствует ведению полеводства для нашей лесо-степной-засушливой зоне.
Задача правительства и в том числе и этого Назарбаева все эти 30 лет была и есть - поддержка отечественных сельхпроизводителей всем необходимым, в том числе и субсидиями, что ими была полностью ПРОВАЛЕНА.
В стране НЕТ чёткой и продуманной системы ведения селхозпроизводства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Кругом начиная с министра - сплошь ДИЛЕТАНТЫ и временщики поставленные определённой финансово-промышленной группой для решения своих, узких задач. Так что не вижу у вас основании БЛАГОДАРИТЬ за что то бывшего ЕБЛН. Это в первую очередь - его провал, как руководителя государства.
Кстати, что бы вы знали: - 42-43 % бюджета Евросоюза расходуется на сельское хозяйство, у нас в Казахстане всего 5 % - это по поводу вашей насмешки над "колхозниками" и требовании субсидии.
[Исправлено: ACROS, 14.12.2023 - 14:57]