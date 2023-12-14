Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...

Отправлено: - 14:09

Хороший бизнес тогда по Рудному был у чиновников.

В моем дворе две пятиэтажки разобрали и в Астану увезли.

А этот молодец, взял себе не знаю сколько, пять или семь многоэтажек, и хорошо продал государству.