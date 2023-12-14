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≡ "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48195
"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
Отправлено: 14.12.23 - 14:09
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В доме достроен пятый этаж, проведен ремонт и 40 квартир выкупило государство. По задумке властей, теперь бюджет не будет инвестировать в строительство арендного жилья, а переключится на выкуп квартир для очередников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34350
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 14:09
#1
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Хороший бизнес тогда по Рудному был у чиновников.
В моем дворе две пятиэтажки разобрали и в Астану увезли.
А этот молодец, взял себе не знаю сколько, пять или семь многоэтажек, и хорошо продал государству.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5356
Re: "Принадлежал бывшему акиму, не использовался" -...
Отправлено: 14.12.23 - 14:26
#2
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Цитата:
111:


31 коробочек с ключами насчитал.
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