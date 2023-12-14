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"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
"Принадлежал бывшему акиму, не использовался" - Заброшенную многоэтажку восстановили и выкупили квартиры для очередников в Рудном
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