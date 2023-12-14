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≡ В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48195
В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
Отправлено: 14.12.23 - 12:48
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В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой пояс для всех регионов страны, а в Костанайской области переведут местное время на 1 час назад. Обрадовала ли вас такая реформа?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1093
Re: В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
Отправлено: 14.12.23 - 12:48
#1
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Единый часовой пояс для всей страны выгоден не только астанинским чиновникам, но всем по стране чиновникам.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1093
Re: В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
Отправлено: 14.12.23 - 12:50
#2
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А вообще вопросы поставлены странно...
Да, для нашей области это хорошо. Мы будем жить по времени, более приближённом к природному.
А вот восток и запад страны будут в проигрыше.
Но это же ИХ проблемы, да? :-)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1155
Re: В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
Отправлено: 14.12.23 - 15:36
#3
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Ну конечно это их проблемы. Когда мы жили в чужом времени они тоже не сильно парились
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14507
Re: В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой...
Отправлено: 14.12.23 - 15:56
#4
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Цитата:
Да. Мы будем жить ближе к природному времени, что положительно скажется на здоровье.

Источник:


в связи с последними событиями и тем что за перевод активно топит правительство с теми же глупыми аргументами про здоровье, всех кто у нас тут выступает за перевод и голосует за него можно считать провластными провокаторами получается?

опять акимат нагнал бюджетников чтобы они активно голосовали за перевод. голос разума, науку не хотят принимать во внимание)
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