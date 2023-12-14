Отправлено: - 15:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=898 Да. Мы будем жить ближе к природному времени, что положительно скажется на здоровье.Источник:

Цитата:в связи с последними событиями и тем что за перевод активно топит правительство с теми же глупыми аргументами про здоровье, всех кто у нас тут выступает за перевод и голосует за него можно считать провластными провокаторами получается?опять акимат нагнал бюджетников чтобы они активно голосовали за перевод. голос разума, науку не хотят принимать во внимание)