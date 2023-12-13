НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48195
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
Отправлено: 13.12.23 - 16:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3660
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:43
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Худшие практики

Эти практики во всём мире одинаковы. Каков контингент, такие и клопы с тараканами и никакой дезинфекцией их не вытравить. А детский сад скорее всего для их детей. Разве было бы лучше если бы их дети в обычный детский садик этих насекомых потащили? Скорее всего негласно все с этим смирились, да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя. Не будешь же после дезинфекции , после каждого выхода в город всю одежду ещё выжаривать а женщина , которая жалуется , видимо недавно там. для неё это пока в диковинку. Вот окна действительно нужно делать!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3660
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 08:46
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
замерзает, или спит в подъезде

Этих сначала в приёмник -распределитель , а потом на Мауленова, только там пить нельзя, они быстро оттуда сбегают. А чтобы попасть на Кобланды батыра 37, ещё похлопотать надо.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
561
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 11:22
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
да и собственно говоря там и сделать то ничего нельзя.

Можно. Джентрификация. Начать хотябы с того, что не создавать гетто самим. Маленькие комнаты можно отдать под бизнес, а на вырученные средства - улучшить условия жизни тех, кто ранее занимал эти помещения - раз это одни из самых бедных жителей - разместить их в новостройке, с рабочими людьми.

За создание гетто и разведение антисанитарии чиновников наказать, новых обучить или привезти и назначить.

К нам предприниматели прут аж через забор перелазят, многим нужна инфраструктура не для поезда и грузовика, а для своего мягкого места и адреса для регистрации бизнеса, запихать в этот кабинет 10-20 релацииующихся компаний по 10-20 тысячь в месяц пусть платят, вот и 100-400 тысячь на аренду. Еще и на ЗП уборщика и сортировщика почты останется, как раз добавить рабочих людей в это здание.

Повторять до получения ожидаемого результата…

…PROFIT!
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
561
Re: «Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям...
Отправлено: 14.12.23 - 11:43
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Эти практики во всём мире одинаковы.

Эти практики отличаются не то что от страны к стране, а даже от города к городу и от квартала к кварталу. Я в США нашел город, где живет 200тысячь народу (почти как в Костанае) и нет никаких гетто.

Тут есть законы и застройщик к примеру, который строит жилье для сдачи в аренду, не может сдать определенное кол-во квартир людям, которые зарабатывают больше определенной суммы в год (за очень дешего), при этом остальные, должны зарабатывать больше определенной суммы.

Да, арендное жилье из за этого стоит чуть дороже (ведь дешевое жилье для одной из квартир (или домов), должны спонсировать остальные), но зато у всех в городе есть возможность жить в хороших условиях, город занимает лидирующие позиции в разных опросах по уровню счастья и постоянно растет.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: 5555

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS