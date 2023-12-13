Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
«Как аким это все допустил!» - Морозы ударили по обитателям Костанайского центра адаптации. Что отвечает руководство?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: 5555
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать