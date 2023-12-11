Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст. Читать новость
Опять наверное какая то инициативная группа с шилом в одном месте постаралась? Власти с маниакальным упорством стараются проводить не популярные решения. Я уже говорил , что старые названия это самоидентификация для людей живущих там, можно сказать одна из пуповин привязывающих к этому месту. Даже если это 50 лет СССР. Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки".
Затоболовка ведь сразу стала мегаполисом круче Нью-Йорка сразу после пермименования в Тобыл. Так и с Октябрьским будет. Сразу после переименования, как по мановению волшебной палочки, жизнь там будет лучше чем в Париже. Не понимают сельчане что им хорошо сделать хотят.
Моя подруга ехала из Астаны, ее друзья взялись довести до рудного, а я хотел ее встретить, все таки после операции, суставы меняли. Смотрю на ватцап пришло сообщение: проезжаем Тобол. Оказывается довезли ее до станции Тобол что возле лисаковска, а там по разумению водителя до рудного подать рукой. Тут я звоню подруге, куда подъехать, где ее встретить? Она никак не понимает,не может объяснить, а я думаю город тобыл бывший затоболбск
Статья очень однобокая, нет информации как хотят назвать и почему хотят. Наверное автор до сих пор ездит на москвиче, и почему он пользуется интернетом?! Самое интересное, что для автора это самая главная проблема, как будто других нет которые он мог осветить. В целом из статьи звучит так, если переименуют то перестану любить родину и уеду от сюда. Автор не дал информации почему ему так дорого. Люди имя меняют в течение жизни или берут псевдоним, чтобы изменить судьбу.
война? революция? 90ые на дворе? какое непростое время то? что мешает на карте переименовать очередной поселок? большевики умудрялись в голод (причем не утрированный а реальный) бегать и массово города и села переименовывать ниче же
Цитата:
К тому же сейчас при экономической сложной ситуация нерационально заниматься переименованием села (замена бланков, вывесок, печатей и прочие сопутствующие расходы) - это недопустимая расточительность.
Давно уже нет перевалбазы, даже в моём детстве её не было. А до сих пор есть ребята с "переваловки". Я за всё чтоб переименовать КСК не КЖБИ нет ПЧСТР нет Узкой колии нет,Кривой стоит а магазина нет....всё надо переименовать и город к чёртоваой бабке тоже а город в по новому чтоб был Переименованный город.
родом из Шанхая2022: ..и два Франкфурта правда один на одере другой на майне,да и другие селения часто повторяются и что все надо переименовывать?
не мешало бы, зачем повторяться?) октябрьский в честь чего назван? правильно в честь революции произошедшей в ноябре 1917 года кто то защитил эту революцию? нет народы ссср дружно проигнорировали распад страны а в столице вообще вышли под танки защищать демократию против власти партии и кгб (защитников октября так-то) ну и зачем тогда эти названия? чтобы дети помнили историю скажут мне
окей ребенок спрашивает почему наш посёлок октябрьский? -это в честь великой социалистической революции сынок! -так а почему мы не при социализме тогда живем? -а это потомучто мы сынок когда были молодые хотели жить как в сша и пить джюс и социализм нам нафиг не нужен был, поэтому пошли защищать дядю горбачева и ельцина а не дядю крючкова из кгб -так зачем нам тогда название провалившейся революции в бывшей стране которой нет? -а ну замолчи!! антисоветчик!! наслушался всяких американцев!! они тебе вот это в уши и влили! а мы все горой за ссср сейчас потому что уже старые и у нас ностальгия а ты молодой и ниче не понимаешь!!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать