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≡ Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы медстрахования?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48195
Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы медстрахования?
Отправлено: 14.12.23 - 09:41
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Такой вопрос задал подписчик нашей страницы в Instagram. По его словам, с проблемой столкнулись педагоги многих школ областного центра, которые уходили в отпуск в июле. Учителя обнаружили, что за этот месяц у них нет отчислений в ОСМС.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3199
Re: Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы...
Отправлено: 14.12.23 - 09:41
#1
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аднако, сифровизасия!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3660
Re: Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы...
Отправлено: 14.12.23 - 10:45
#2
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Цитата:
юля елиссева:
сифровизасия

За любой цифровизацией стоят люди. которые заложили алгоритм действий. Я вообще не понимаю систему ОСМС. Смотрите министр здравоохранения ратует за то, чтобы все оплачивали страховые взносы. А смысл? Как пример, после нелегального периода человек решает выйти из тени и начать платить положенные выплаты. Чтобы стать застрахованным, сколько нужно платить взносы, точно знаю не сразу, не месяц и не два. Либо нужно уплатить сразу всю сумму за год, получается предоплата. А теперь скажите, какие услуги у насквозь прожженных. думающих только о своей выгоде коммерсантов мы оплачиваем 100% предоплатой. По моему никаких. И только доблестный ОСМС продаёт свои услуги, которыми мы может быть и не воспользуемся, по предоплате!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34350
Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы медстрахования?
Отправлено: 14.12.23 - 10:53
#3
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Тоже вовремя скрининг не прошел, в 5й поликлинике сказали, не будут обслуживать, хотя плачу туда сразу, как только сделали поликлиники эту мошенническую схему..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6524
Re: Почему учителя школ Костаная «вылетели» из системы...
Отправлено: 14.12.23 - 11:15
#4
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15 ноября мм ой помощник упал затылком на сколькой дороге, частично потерял память. По записи участковый врач принял через неделю и послал к другим по профилю врачам которые принимают тоже в течение недели, МРТ сделали к концу месяца. Прошло две недели, за этот срок больной не получив соответствующее лечение может откинуться. Хотя при деньгах можно пройти за один день.
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