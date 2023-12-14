Отправлено: - 11:01

недавно в Костанае произошел хлопок

Цитата:Интересное слово Хлопок.Может лучше все же Ситец, или Бязь?"Недавно в Костанае произошла Бязь газовоздушной смеси"...А если присмотрется, то взрыв газа..Это как про бабку в суде в старом анегдоте, - смотрю еб..ся.-Не еб..ся, а сношаются!- А, смотрю, сношаются, а пригляделась, еб..ся..