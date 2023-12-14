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≡ Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но госорганы не "газуют" - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48195
Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но госорганы не "газуют" - депутат
Отправлено: 14.12.23 - 11:01
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"Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают", - отметила Смышляева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34350
Re: Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но...
Отправлено: 14.12.23 - 11:01
#1
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Цитата:
недавно в Костанае произошел хлопок


Интересное слово Хлопок.
Может лучше все же Ситец, или Бязь?
"Недавно в Костанае произошла Бязь газовоздушной смеси"...
А если присмотрется, то взрыв газа..
Это как про бабку в суде в старом анегдоте, - смотрю еб..ся.
-Не еб..ся, а сношаются!
- А, смотрю, сношаются, а пригляделась, еб..ся..
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