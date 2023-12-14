Отправлено: - 10:45

юля елиссева:

сифровизасия

Цитата:За любой цифровизацией стоят люди. которые заложили алгоритм действий. Я вообще не понимаю систему ОСМС. Смотрите министр здравоохранения ратует за то, чтобы все оплачивали страховые взносы. А смысл? Как пример, после нелегального периода человек решает выйти из тени и начать платить положенные выплаты. Чтобы стать застрахованным, сколько нужно платить взносы, точно знаю не сразу, не месяц и не два. Либо нужно уплатить сразу всю сумму за год, получается предоплата. А теперь скажите, какие услуги у насквозь прожженных. думающих только о своей выгоде коммерсантов мы оплачиваем 100% предоплатой. По моему никаких. И только доблестный ОСМС продаёт свои услуги, которыми мы может быть и не воспользуемся, по предоплате!!!